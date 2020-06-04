日職／警報解除？坂本勇人、大城卓三再檢已呈陰性

日本職棒讀賣巨人隊昨天傳出坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎，引起球界恐慌，兩人再次進行PCR檢測，今天得到的結果都是陰性；球團表示，將遵循專家建議，期待兩位選手能早日回到陣中，日職6月19日開幕的目標目前也未受影響。

巨人昨天原訂與西武獅進行熱身賽，賽前突然喊卡，傳出陣中有球員確診，下午球團證實兩名球員為坂本勇人和大城卓三。坂本勇人也透過球團回應，他表示近期都未外出聚餐，身體也沒感覺到不適，突然被告知確診新冠肺炎，他也覺得很錯愕。

巨人是在5月底安排全員檢測，發現球員和職員共有4人驗出抗體反應，安排進一步檢測後，坂本勇人與大城卓三體內皆還有微量新冠肺炎病毒，判定為「微陽性」，都已離隊接受治療。

巨人安排球員再度進行PCR檢測，報知體育報導指出，今天上午結果已經出爐，確認坂本勇人與大城卓三的檢測結果都已呈現陰性。