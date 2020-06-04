快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／朱育賢全壘打停滯 蘇智傑、張志豪緊咬不放

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊張志豪、統一獅隊蘇智傑最近加快進度，全壘打僅落後朱育賢2支了！ 記者黃仲裕、侯永全／攝影
中信兄弟隊張志豪、統一獅隊蘇智傑最近加快進度，全壘打僅落後朱育賢2支了！ 記者黃仲裕、侯永全／攝影

中職本季賽事打完前60戰，球季賽剛好進行1/4，樂天桃猿隊朱育賢全壘打進度停滯，已經連續11場比賽未開轟；中信兄弟隊張志豪、統一獅隊蘇智傑最近加快進度，兩人都是九轟、並列全聯盟第二，只落後朱育賢兩轟，情勢隨時可能出現變化。

朱育賢去年30轟奪下生涯首座全壘打王，蘇智傑27轟和富邦悍將隊林益全並列第二，張志豪26轟並列第四；今年前1/4賽事，朱育賢、蘇智傑、張志豪的全壘打王之爭已經非常激烈，猿隊林立、獅隊林安可八轟並列第四，後勁也值得期待。

朱育賢開季前兩戰出現五轟，打完前八戰已有八轟，接下來20場比賽只有三轟。

蘇智傑昨天對悍將之戰改打第六棒，連四打數揮出安打，最近兩戰合計七安、包括兩支全壘打，攻下六分打點，還跑回五分；他表示，打第四棒若無法送回隊友會有些自責，改打六棒少了很多壓力。

張志豪開季前20戰只有兩轟，最近11戰追加七轟，生涯132支全壘打追平猿隊退役老將陳金鋒，兩人並列中職史上第七；前中信鯨隊重砲林仲秋，以162轟紀錄排名第六，張志豪最快明年有機會超前。

朱育賢 張志豪

延伸閱讀

中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

圖／中職張志豪單場3打點 中信8比4擊敗樂天

中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

中職／蘇智傑雙響砲 難救墊底獅

相關新聞

日職／警報解除？坂本勇人、大城卓三再檢已呈陰性

日本職棒讀賣巨人隊昨天傳出坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎，引起球界恐慌，兩人再次進行PCR檢測，今天得到的結果都是陰性；...

中職／林岳平讚江辰晏好投 「洋投也該要這種水準」

統一獅隊左投江辰晏昨天在新莊球場度過25歲生日，也以優質先發擊敗富邦悍將、奪下本季第三勝，獅隊總教練林岳平賽後提到他的好...

中職／朱育賢全壘打停滯 蘇智傑、張志豪緊咬不放

中職本季賽事打完前60戰，球季賽剛好進行1/4，樂天桃猿隊朱育賢全壘打進度停滯，已經連續11場比賽未開轟；中信兄弟隊張志...

中職／比生日奪勝更罕見 史上僅16人敲壽星禮炮

統一獅江辰晏昨晚面對富邦悍將，以先發七局失兩分，成為史上第18位在生日當天拿下勝投的壽星，收下最棒的25歲生日禮物。那中...

韓職／電子好球帶8月二軍上路 最快2022一軍登場

南韓職棒今天證實，二軍賽事將於8月啟用電子好球帶，明年整季施行，若一切順利，預計將在2022年球季於一軍全面引進電子好球...

中職／獅隊豪取12分 江辰晏：最好的生日禮物

統一獅隊左投江辰晏昨天在新莊球場度過廿五歲生日，對富邦悍將之戰先發七局只被揮出三支安打、失兩分，奪下本季第三勝，獅隊終場...

日職／巨人球星坂本勇人確診 聯盟仍拚如期開季

日職新球季將在十九日開打，兩聯盟十二隊前天開始進行熱身賽，不料昨傳出讓球迷震驚的消息，巨人隊兩名主力球員坂本勇人、大城卓...

中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

中信兄弟、樂天桃猿今天在在台中洲際球場進行二連戰第二戰，兄弟投手黃恩賜先發七局，被揮出七支安打、失四分（三分自責），以優...

中職／江辰晏優質先發收拾悍將 史上第18位壽星奪勝

統一獅隊左投江辰晏今天在新莊球場度過25歲生日，對富邦悍將之戰投出優質內容，先發七局只被揮出三支安打、失兩分，奪下本季第...

中職／陳重廷季中多練游擊 能跟哥哥同在一軍很開心

中職統一獅的陳重廷上個月多練游擊，今天升上一軍，他表示，現在能跟哥哥陳重羽同在一軍，感到很開心；雖然是游擊出身，但他說已...

中職／陳仕朋將回一軍先發 繼續想「豪朋游」賭注

中職富邦悍將投手陳仕朋有機會本週回一軍先發，他表示，之前背部緊繃時有點緊張，不過不是大傷，在二軍出賽狀況還不錯，之後會繼...

日職／坂本勇人染疫 日職秘書長：19日開幕暫不受影響

日職巨人隊於今天宣布坂本勇人及大城卓三兩名球員感染新冠狀肺炎後，日本職棒秘書長井原敦稍後接受日本媒體採訪表示說，「我已經聽取了專家的意見，認為目前不會對開幕式產生任何影響。」 日職12支球團代表

熱門新聞

UBA／中原開外掛 退台大闖一級

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診

NBA／快艇盛世6年無緣攻頂 保羅：我們運氣不好

喬丹不在才奪冠？ 火箭2連霸史上最被低估

NBA／約柯奇減重有成？金塊教頭：停賽前至少瘦25磅

回顧索沙夾心棒事件 600轟巨砲淪笑柄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。