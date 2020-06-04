中職／朱育賢全壘打停滯 蘇智傑、張志豪緊咬不放

中職本季賽事打完前60戰，球季賽剛好進行1/4，樂天桃猿隊朱育賢全壘打進度停滯，已經連續11場比賽未開轟；中信兄弟隊張志豪、統一獅隊蘇智傑最近加快進度，兩人都是九轟、並列全聯盟第二，只落後朱育賢兩轟，情勢隨時可能出現變化。

朱育賢去年30轟奪下生涯首座全壘打王，蘇智傑27轟和富邦悍將隊林益全並列第二，張志豪26轟並列第四；今年前1/4賽事，朱育賢、蘇智傑、張志豪的全壘打王之爭已經非常激烈，猿隊林立、獅隊林安可八轟並列第四，後勁也值得期待。

朱育賢開季前兩戰出現五轟，打完前八戰已有八轟，接下來20場比賽只有三轟。

蘇智傑昨天對悍將之戰改打第六棒，連四打數揮出安打，最近兩戰合計七安、包括兩支全壘打，攻下六分打點，還跑回五分；他表示，打第四棒若無法送回隊友會有些自責，改打六棒少了很多壓力。

張志豪開季前20戰只有兩轟，最近11戰追加七轟，生涯132支全壘打追平猿隊退役老將陳金鋒，兩人並列中職史上第七；前中信鯨隊重砲林仲秋，以162轟紀錄排名第六，張志豪最快明年有機會超前。