中職／比生日奪勝更罕見 史上僅16人敲壽星禮炮

統一獅江辰晏昨晚面對富邦悍將，以先發七局失兩分，成為史上第18位在生日當天拿下勝投的壽星，收下最棒的25歲生日禮物。那中職史上又有多少人曾在生日當天敲全壘打呢？答案可能會比預期更少，曾以壽星身分開砲的球員共16人。

中職先發投手幾乎都以固定每周一場的頻率出賽，後援投手視戰局登板，能否在生日當天出賽需要各種條件配合，不分先發、後援，31年來共產出18位在生日當天奪勝的投手。

相較之下，若為先發打者幾乎天天排得上場，想在生日當天出賽的機率高出許多，但符合生日開轟條件的球員，可能比想像中更少，史上共16人完成，前一人為2018年5月15日開轟的中信兄弟張志豪，Lamigo桃猿隊（現樂天桃猿）林承飛同一年在4月8日敲全壘打，也是一發「壽星禮炮」。

2015年球季共三人在生日當天敲全壘打，分別是3月21日林泓育、9月9日王柏融和9月26日高國輝。

再往上回溯，「壽星禮炮」空白五年零產出，到2009年才再現三響，6月6日王子菘、8月6日彭政閔、9月13日陳連宏，都用全壘打為自己祝壽。

其他曾在生日開轟的本土球員，還包括黃忠義、廖敏雄、洪啟峰、陳瑞振、林仲秋和蔡建偉，洋將則有艾勃與怪力男，還沒有人可以二度完成這項成就。