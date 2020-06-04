中職／4洋投防禦率7.50 江辰晏好投讓林岳平有感而發

統一獅隊左投江辰晏昨天在新莊球場度過25歲生日，也以優質先發擊敗富邦悍將、奪下本季第三勝，獅隊總教練林岳平賽後提到他的好表現，特別提到「本土投手做得到，洋投也應要這種水準」，不難想見團隊防禦率7.21對戰績的傷害有多大。

中職四隊防禦率都超過5，中信兄弟隊5.04已是最優數字，接著是樂天桃猿5.67、悍將6.26、獅隊7.21。

江辰晏昨天先發七局失兩分，開季二連敗後三連勝，也是獅隊本季32場比賽第一位投滿七局的投手，難怪林岳平有感而發，要洋投再加把勁。

獅隊目前戰績13勝19敗，江辰晏、施子謙各三勝最多，本季動用四名洋投費爾本、洛奇、羅里奇、達尼爾，合計17場先發只投出2勝9敗，平均防禦率達7.50，無法提升戰績。

江辰晏成為中職史上第18位拿下勝投的壽星，也是先發投手第13人；值得一提的是，中職開打31年來，只有三位本土先發投手締造這項紀錄，前兩人是1995年俊國熊隊林朝煌、2000年中信鯨隊郭李建夫，林朝煌在1995年8月17日投贏味全龍隊時，江辰晏才出生兩個多月。

江辰晏昨天失兩分都是全壘打，坦言前幾局控球不穩、球路偏高，之後壓低球收到效果，他說：「最好的生日禮物就是隊友幫我打下很多分。」