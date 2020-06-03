中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

中信兄弟、樂天桃猿今天在在台中洲際球場進行二連戰第二戰，兄弟投手黃恩賜先發七局，被揮出七支安打、失四分（三分自責），以優質內容奪勝，本季六場先發投出三連勝，奪三振九次寫下個人單場新高，兄弟終場8：4獲勝。

猿隊對戰兄弟二連敗，最近十戰只有3勝7敗，目前戰績18勝11敗仍居榜首，但領先兄弟（16勝15敗排名第二）勝差縮至3場。

兄弟打完前六局3：4落後，七局下展開反攻，吳東融揮出二壘打，周思齊靠失誤上壘，張志豪再揮二壘打攻下兩分，成為致勝一擊，詹子賢追加安打攻下這半局第三分，猿隊落後到比賽結束。

猿隊洋投尼寇力投6.1局，被揮出10支安打，失六分（五分自責）吞敗，戰績掉到1勝2敗。

兄弟全場揮出14支安打，比猿隊多六支，周思齊五打數三安打，張志豪4支1，但攻下四分打點，以36分打點居打點王；猿隊林泓育四數二安打，打擊率升至4成20，也是全聯盟唯一4成打者。