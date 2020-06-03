中職／江辰晏優質先發收拾悍將 史上第18位壽星奪勝

統一獅隊左投江辰晏今天在新莊球場度過25歲生日，對富邦悍將之戰投出優質內容，先發七局只被揮出三支安打、失兩分，奪下本季第三勝，獅隊終場12：3獲勝。

江辰晏成為中職史上第18位在生日當天奪勝的投手，也是先發投手第13人；他曾在2016年6月3日對決中信兄弟隊，先發五局失七分吞敗，今天第二次以壽星身分登板，投出夠水準的內容，為自己拿到最棒的生日禮物。

江辰晏用94球完成七局任務，其中61顆好球，首局被高國麟轟出陽春砲，二局下再遭王正棠砲轟，投完前三局0：2落後。

但獅隊打線力挺江辰晏，四局上從悍將洋投羅力的手中攻下六分逆轉戰局，從四到八局一共攻下12分，終場以九分之多大勝。

江辰晏本季五場先發首次投滿七局，開季二連敗後三連勝，獲選單場MVP，四局下三振范國宸，也完成生涯第400次奪三振紀錄。

羅力只投3.1局，被揮出八支安打，失六分（五分自責）吞敗，終止開季二連勝、連兩場優質先發。

獅隊一共揮出17支安打，吳桀睿、蘇智傑各有四安，包括這兩人在內，獅隊九名先發打者就有五人各攻下兩分打點，另三人是七到九棒林祖傑、陳重羽、林靖凱。

悍將全場八支安打，新秀三壘手辛元旭以替補身分上場，展開一軍生涯首戰，九局下從獅隊第三任投手傅于剛的手中揮出左外野安打，生涯首安出爐。