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中職／陳重廷季中多練游擊 能跟哥哥同在一軍很開心

中央社 / 新北3日電
中職統一獅的陳重廷（圖）本季多練游擊，3日升上一軍，他表示，現在能跟哥哥陳重羽同在一軍，感到很開心。中央社
中職統一獅的陳重廷（圖）本季多練游擊，3日升上一軍，他表示，現在能跟哥哥陳重羽同在一軍，感到很開心。中央社

中職統一獅的陳重廷上個月多練游擊，今天升上一軍，他表示，現在能跟哥哥陳重羽同在一軍，感到很開心；雖然是游擊出身，但他說已經很久沒接，還是要透過每天特守來熟悉。

陳重廷的守備位置之前都以二、三壘為主，不過本季多練游擊，今天升上一軍。獅隊總教練林岳平表示，陳重廷的角色會是二、三壘、游擊的替補，希望他在守備上能有發揮，「現在的游擊林祖傑打擊穩定，所以會以他為主，陳重廷就是隨時準備好替補。」

今年春訓陳重廷並沒有練游擊，是4月底、5月初短暫上一軍後，回二軍新練的位置。他說：「進職棒後幾乎都沒有守過游擊，很久沒接了，還是要每天接、特守，盡量去嘗試，希望能幫忙守備，不要造成失誤。」

至於打擊狀況，陳重廷自評「還可以」，今年在二軍共出賽31場，敲出34支安打，包含8發全壘打，打擊率2成88。陳重廷表示，在二軍時教練希望他能專注在選球，但揮棒也要用力、果決。

陳重廷的雙胞胎哥哥陳重羽是獅隊捕手，陳重廷上一軍後，終於能和哥哥每天見面，他笑說：「很開心，能每天在一起，有話聊。」陳重羽則對弟弟多練游擊有信心，「他從國小、國中、高中都是游擊手，到大學才比較少守，上一軍之後求穩定就好，不用一定要爭先發。」

陳重廷 陳重羽 林岳平

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