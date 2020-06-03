中職／陳仕朋將回一軍先發 繼續想「豪朋游」賭注

中職富邦悍將投手陳仕朋有機會本週回一軍先發，他表示，之前背部緊繃時有點緊張，不過不是大傷，在二軍出賽狀況還不錯，之後會繼續想剃頭髮之後，「豪朋游」要用什麼當賭注。

陳仕朋於5月14日先發後，有背部緊繃的狀況，5月16日降二軍休息，並於5月31日在二軍先發出賽，投6局被敲9支安打，失2分。悍將今天把內野手辛元旭、楊晉豪及外野手高孝儀升上一軍，另外陳仕朋也開始隨隊，本週有機會先發。

陳仕朋表示，當時在一軍先發後，背部有點不舒服，「那幾天就先暫停投球，其實還滿緊張的，因為隔天治療完沒有好轉，之後再到醫院檢查，結果不是大傷，就比較放心」。

陳仕朋剛下二軍時按照防護員課表治療，正常傳接球，之後在二軍出賽，他說：「那天主要是測試自己投球的感覺，狀況還不錯，因為休息了幾天，目前一切都沒有問題。」

陳仕朋曾和江國豪、游霆崴打賭，若週末3連戰先發吞下敗投，就要剃光頭，最後是游霆崴剃了頭。現在陳仕朋回了一軍，「豪朋游」是否會再用頭髮當賭注，他笑說：「沒有啦，只有那次而已，下次再來想要賭什麼，想這個很簡單。」

陳仕朋還說，之前曾想和學長林哲瑄賭，若「豪朋游」連3場都勝投，林哲瑄就必須剃頭，陳仕朋笑說：「可是他拒絕了，可能太看好我們，不敢賭。」

至於春訓腳受傷的洋投包林傑，昨天已經在二軍首次出賽，投4局被敲2支安打，送出6次三振，無失分，但出現2次保送。悍將總教練洪一中今天表示，「狀況還不是很好，腳部還是有點不舒服，沒有辦法這麼快上來。」