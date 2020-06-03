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日職／坂本勇人染疫 日職秘書長：19日開幕暫不受影響
日職巨人隊於今天宣布坂本勇人及大城卓三兩名球員感染新冠狀肺炎後，日本職棒秘書長井原敦稍後接受日本媒體採訪表示說，「我已經聽取了專家的意見，認為目前不會對開幕式產生任何影響。」
日職12支球團代表5月25日開會決定今年新球季從6月19日開幕，並將採不開放觀眾進場的「無觀眾比賽」。
プロ野球の巨人が、坂本選手など2人の選手について、新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表したことを受けて、ＮＰＢ＝日本野球機構の井原敦事務局長は、さきほど取材に応じ、今月19日としている開幕について「専門家に聞いた… https://t.co/4I1bg6ZrFo— NHKスポーツ (@nhk_sports) June 3, 2020
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