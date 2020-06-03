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日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診
日本職棒熱身賽第二天賽事，原定在東京巨蛋進行的巨人、西武之戰，因為有巨人球員在新冠肺炎檢測呈現陽性反應，被迫取消比賽，巨人隊宣布這兩人是坂本勇人、大城卓三。
坂本勇人昨天對西武首戰擔任先發四棒，大城卓三是第七棒，兩人都是隊上主力球員，坂本勇人更是看板球星，年薪高達五億日圓。
巨人、西武之戰原定下午一點進行，賽前一小時宣布取消，是否影響6月19日開季值得觀察。
旅日好手陽岱鋼昨天擔任先發八棒、中外野手，四次打數揮出一支安打，攻下一分打點，吳念庭代打上場，兩個打數未有安打，巨人終場7：9落敗。
【巨人】坂本勇人、大城卓三の新型コロナ陽性を発表 前日スタメン出場（スポーツ報知） https://t.co/hzaWa30Nws— 読売巨人軍ニュース（Giants） (@GIANTS_TOKYO) June 3, 2020
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