中職／樂天桃猿提供振興三倍券優惠 500元換2張票

中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，因應政府提供振興三倍券，將推出振興三倍券優惠，使用500元面額1張，可於平日現場購買2張內野全票（原價新台幣800元），持振興券消費，球團商品也提供加碼30%。

行政院長蘇貞昌宣布振興券定名「振興三倍券」，以消費1000元換3000元，可使用到年底，紙本從7月1日起預購，信用卡、電子票證與電子支付從7月1日起綁定，都從7月15日起領取與消費。2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡。

中職樂天桃猿隊宣布，將加碼「兩好三百」，平日球票「好」優惠、桃猿商品「好」康再加碼、商品滿千送「三百」，號召球迷朋友在樂天主場振興3倍支持。

平日球票「好」優惠，使用振興三倍券500元面額1張，可於平日現場購買2張內野全票。使用振興三倍券仍可在Famiticket、FamiPort預購球票，但不適用現場購買優惠。

桃猿商品「好」康再加碼，滿千現送「三百」，該筆交易持「全額」三倍券消費，滿千現送三百，桃猿加碼30%好康、當下使用。例如1000元可選購等值1300元正價商品、消費2000元可選購等值2600元正價商品，依此類推，該優惠限球場及百貨門市（須於當次交易使用）。