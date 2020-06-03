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中職／樂天桃猿提供振興三倍券優惠 500元換2張票

中央社 / 台北3日電
樂天桃猿提供
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中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，因應政府提供振興三倍券，將推出振興三倍券優惠，使用500元面額1張，可於平日現場購買2張內野全票（原價新台幣800元），持振興券消費，球團商品也提供加碼30%。

行政院長蘇貞昌宣布振興券定名「振興三倍券」，以消費1000元換3000元，可使用到年底，紙本從7月1日起預購，信用卡、電子票證與電子支付從7月1日起綁定，都從7月15日起領取與消費。2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡。

中職樂天桃猿隊宣布，將加碼「兩好三百」，平日球票「好」優惠、桃猿商品「好」康再加碼、商品滿千送「三百」，號召球迷朋友在樂天主場振興3倍支持。

平日球票「好」優惠，使用振興三倍券500元面額1張，可於平日現場購買2張內野全票。使用振興三倍券仍可在Famiticket、FamiPort預購球票，但不適用現場購買優惠。

桃猿商品「好」康再加碼，滿千現送「三百」，該筆交易持「全額」三倍券消費，滿千現送三百，桃猿加碼30%好康、當下使用。例如1000元可選購等值1300元正價商品、消費2000元可選購等值2600元正價商品，依此類推，該優惠限球場及百貨門市（須於當次交易使用）。

此外，三倍券不得換現、找零、儲值，平日球票優惠限週二至週五晚間6時35分開打賽事，三倍券購買球票優惠至2020例行賽結束止，三倍券購買球票恕不提供退票服務，且三倍券商品優惠不併行其他優惠及會員優惠，三倍券購買商品優惠至12月31日止。

樂天桃猿提供
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