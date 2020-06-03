日職／傳相關人員確診 巨人、西武練習賽臨時喊卡

日本職棒巨人原訂今天下午將與西武進行一場練習賽事，不過在賽前一小時「朝日新聞」卻報導，因為一名相關人員新冠肺炎檢測呈現陽性反應，該賽事已確定停止辦理，恐為6月19日的開幕戰投下變數。

在新冠肺炎疫情停擺了近兩個多月後，日職在昨天總算首度恢復練習賽，其中我國旅外好手陽岱鋼所屬的巨人就與西武在東京巨蛋碰頭，而兩隊原定今天下午將進行第二場練習賽，不過卻在賽前傳出有相關人員新冠肺炎病毒檢測呈現陽性反應，比賽也臨時宣布取消，而巨人球團稍晚也將針對取消一事進行說明。

陽岱鋼在昨天的練習賽中被排在先發第八棒、擔任中外野手，總計四打數敲出一支安打，還有一分打點，效力西武的吳念庭則在後段代打上場，兩打數無安打，不過巨人以7：9敗給西武。