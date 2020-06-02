聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟第四棒張志豪六局下半擊出右外野方向全壘打，帶有三分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟第四棒張志豪六局下半擊出右外野方向全壘打，帶有三分打點。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決樂天桃猿隊，全場揮出14支安打，包括三支全壘打，張志豪六局下從猿隊中繼投手江國謙的手中轟出三分砲，本季第九轟出爐，生涯132轟追平猿隊退役老將陳金鋒，並列史上第七，兄弟終場10：5獲勝。

兄弟洋投德保拉先發六局被揮出六支安打，飆出十次三振，唯一失分是三局上被林立轟出陽春砲，以優質內容奪下本季第二勝，兄弟戰績15勝15敗，勝率重返五成。

猿隊近九場比賽只有三勝，今天吞下上半季第十敗，戰績18勝10敗仍居榜首，領先兄弟勝差縮至4場。

德保拉開季連續七場先發投球數破百，今天投122球寫下個人單場新高，五連敗後投出二連勝；他在最近兩場比賽投出22次三振，本季累積51次，追平隊友米蘭達，並列全聯盟第一。

這場比賽一共出現27支安打，兩隊各有三支全壘打，兄弟除了張志豪三分砲，七局下江坤宇、周思齊先後轟出陽春砲，猿隊林立締造雙響砲紀錄，藍寅倫生涯第50轟出爐。

張志豪最近十戰出現七轟，本季累積九轟追平統一獅隊蘇智傑，並列全聯盟第二，落後猿隊朱育賢兩轟。

【中央社台北2日電】

中職中信兄弟隊周思齊今天與樂天桃猿隊比賽手感火燙，單場3安都是長打、7局開轟，總計貢獻2分打點，張志豪近10戰敲7轟，江坤宇也開轟，兄弟終場以10比5拿勝。

中職中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊打線發揮，首局周思齊敲出二壘打開啟攻勢，再靠著觸身球保送、接連四壞保送，滿壘時擠回1分，2局周思齊再敲二壘打添分，再靠高飛犧牲打跑回團隊第3分。

桃猿隊前兩局沒有拿下分數，3局林立開轟、為個人本季第7轟，陽春砲替球隊追回1分，兄弟5局再起攻勢，靠著接連保送、許基宏、黃鈞聲都敲出二壘打，單局再添2分。

兄弟隊張志豪近期打擊手感火燙，今天6局敲出個人本季第9轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，近10戰敲出7轟、打擊表現亮眼。

周思齊今天比賽長打表現亮眼，前兩打席都敲出二壘打，7局江坤宇先敲出陽春砲，周思齊也開轟，為個人本季第2轟，陽春砲送回團隊第10分；周思齊今天總計4打數敲出3支安打，選到1次保送，貢獻2分打點，另有3得分。

桃猿隊藍寅倫8局敲出陽春砲，為個人中職生涯第50轟，林立9局敲出個人單場第2轟，2分砲幫助球隊追分，桃猿後半段追分不及、吞下敗仗。

兄弟隊先發投手德保拉今天投6局被敲6支安打飆出10次三振，僅失1分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝。

張志豪 林立

延伸閱讀

中職／王躍霖、張志豪獲選5月MVP 都是生涯第一次

中職／張志豪全壘打雖多 上壘、打擊率才是追求目標

中職／兄弟4棒誰來扛才好 現階段張志豪最適合

中職／張志豪近7戰6轟 再1轟追上陳金鋒

相關新聞

中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決樂天桃猿隊，全場揮出14支安打，包括三支全壘打，張志豪六局下從猿隊中繼投手江國謙的手中轟...

日職／洋將不佔缺僅10人 中職羅力條款聊勝於無

中職富邦洋投羅力(Mike Loree)在台征戰多年，有望在今年球季就累積滿7年的一軍年資，因此富邦球團今年將二度提議，促請聯盟通過外籍球員滿7年資歷就不佔洋將名額的條款。符合自由球員(FA)資格後隔

中職／林泓育重返一軍先發 威脅王威晨打擊王地位

樂天桃猿隊今天作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行二連戰首戰，「小胖」林泓育重新登錄一軍名單，擔任猿隊先發四棒指定打者，只...

棒球／平鎮強投李晨薰3日返台 隔離14天後開始復健

平鎮高中青棒隊18歲投手李晨薰赴美開刀，在洛杉磯待了將近半年，明天（3日）將搭機返台，接下來前往國立體育大學進行下個階段...

日職／陽岱鋼打點又敲安 吳念庭同場出賽無安打

日本職棒練習賽今天開打，讀賣巨人隊首戰對上西武獅隊，陽岱鋼被排在先發第八棒、中外野手，總計四打數敲出一支安打，還有一分打...

日職／宋家豪登板 十球拿下中繼成功

在春訓因新冠肺炎中斷後，日本職棒今天再度展開練習賽，樂天金鷲隊投手宋家豪登板中繼，對橫濱隊投一局無失分，只用了十球就拿下...

日職／練習賽首日 王柏融安打開張

為了迎接6月19日開打的球季，日本職棒今天展開練習賽，台灣好手王柏融今天先發出賽，總計三打數敲出一支安打、吞下一次三振、...

左投一姐黃巧芸宰制十年 盤點女棒優質左投

台灣女子棒球運動約有將近20年歷史，觀察每年全國選拔賽以及今年新增的三級棒球軟式組聯賽，不難發現，左投在女子棒球界相當吃香，只要隊上有一個不錯的左投，幾乎可宰制比賽勝負。 目前女子棒球界中左投一

中職／林靖凱金手套 高中練出來的

統一獅隊十九歲二壘手林靖凱，本季全勤出賽卅一場，靠高水準的守備打響名號，完全站穩球隊二壘先發地位。

中職／聯盟爭取防疫鬆綁 盼總統6月7日到場觀戰

中央流行疫情指揮中心宣布六月七日起，擴大鬆綁生活防疫措施，中華職棒上周提出開放申請，尚未收到回覆。聯盟會長吳志揚希望爭取...

中職／挑戰猿隊打擊王霸業 王威晨拚4成打擊率

中信兄弟隊內野手王威晨近況火熱，連續六場比賽都有兩支安打以上，打擊率三成九七首度躍居打擊王，今天在台中對樂天桃猿隊之戰若...

中職／桃猿二軍萬昭清勝投 兄弟張聖豪首轟出爐

中華職棒二軍賽事，樂天桃猿投手萬昭清今天先發投5局失6分，隊友打線幫忙，桃猿18比10拿勝，萬昭清拿下勝投；中信兄弟野手...

熱門新聞

日職／洋將不佔缺僅10人 中職羅力條款聊勝於無

希臘怪物vs.一眉道人 誰是更好防守球員？

ABL／夢想家青年隊測試名單出爐 斑霸、邱子軒入列

日職／練習賽首日 王柏融安打開張

左投一姐黃巧芸宰制十年 盤點女棒優質左投

NBA／傳22隊復賽可能性高 聯盟本週投票決定方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。