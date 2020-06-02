中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決樂天桃猿隊，全場揮出14支安打，包括三支全壘打，張志豪六局下從猿隊中繼投手江國謙的手中轟出三分砲，本季第九轟出爐，生涯132轟追平猿隊退役老將陳金鋒，並列史上第七，兄弟終場10：5獲勝。

兄弟洋投德保拉先發六局被揮出六支安打，飆出十次三振，唯一失分是三局上被林立轟出陽春砲，以優質內容奪下本季第二勝，兄弟戰績15勝15敗，勝率重返五成。

猿隊近九場比賽只有三勝，今天吞下上半季第十敗，戰績18勝10敗仍居榜首，領先兄弟勝差縮至4場。

德保拉開季連續七場先發投球數破百，今天投122球寫下個人單場新高，五連敗後投出二連勝；他在最近兩場比賽投出22次三振，本季累積51次，追平隊友米蘭達，並列全聯盟第一。

這場比賽一共出現27支安打，兩隊各有三支全壘打，兄弟除了張志豪三分砲，七局下江坤宇、周思齊先後轟出陽春砲，猿隊林立締造雙響砲紀錄，藍寅倫生涯第50轟出爐。

張志豪最近十戰出現七轟，本季累積九轟追平統一獅隊蘇智傑，並列全聯盟第二，落後猿隊朱育賢兩轟。

【中央社台北2日電】

中職中信兄弟隊周思齊今天與樂天桃猿隊比賽手感火燙，單場3安都是長打、7局開轟，總計貢獻2分打點，張志豪近10戰敲7轟，江坤宇也開轟，兄弟終場以10比5拿勝。

中職中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊打線發揮，首局周思齊敲出二壘打開啟攻勢，再靠著觸身球保送、接連四壞保送，滿壘時擠回1分，2局周思齊再敲二壘打添分，再靠高飛犧牲打跑回團隊第3分。

桃猿隊前兩局沒有拿下分數，3局林立開轟、為個人本季第7轟，陽春砲替球隊追回1分，兄弟5局再起攻勢，靠著接連保送、許基宏、黃鈞聲都敲出二壘打，單局再添2分。

兄弟隊張志豪近期打擊手感火燙，今天6局敲出個人本季第9轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，近10戰敲出7轟、打擊表現亮眼。

周思齊今天比賽長打表現亮眼，前兩打席都敲出二壘打，7局江坤宇先敲出陽春砲，周思齊也開轟，為個人本季第2轟，陽春砲送回團隊第10分；周思齊今天總計4打數敲出3支安打，選到1次保送，貢獻2分打點，另有3得分。

桃猿隊藍寅倫8局敲出陽春砲，為個人中職生涯第50轟，林立9局敲出個人單場第2轟，2分砲幫助球隊追分，桃猿後半段追分不及、吞下敗仗。

兄弟隊先發投手德保拉今天投6局被敲6支安打飆出10次三振，僅失1分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝。