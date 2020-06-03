棒球／洪總解封年輕強打 悍將不再師老兵疲
富邦悍將接手義大犀牛後已邁入第4個球季，總教練則從葉君璋、陳連宏，換成洪一中。雖然悍將目前戰績僅佔居第三，但球隊已有明顯的改變，最明顯的莫過於以往空有宇宙邦之名，全壘打數卻始終不如人的窘境，目前已不復見，反而成為聯盟領先的球隊。
富邦悍將雖擁有高國輝、蔣智賢、林益全、林哲瑄、胡金龍等長打好手，但他們已不是活力滿點的年輕小將，這幾年多有傷痛產生，嚴重影響成績，只是缺人接班，還是包辦了球隊大部分的全壘打數。實際上不僅他們，其他如林宥穎、張正偉、方克偉等，都已經超過30歲，整個悍將主力打線平均年齡居各隊之冠，打線老化現象非常明顯。
2018球季開始時，陳品捷、王正棠及李宗賢，三位低於30歲的球員陸續成為主力打者，但他們表現不夠穩定，長打火力也不足夠。更多的是年輕球員連二軍都站不穩，養成狀況不佳，甚至還有整年選秀球員全軍覆沒的情況。相較於其他隊分別擁有如詹子賢、岳東華、陳傑憲、蘇智傑、朱育賢、林立等年輕強打接班，悍將的火力似乎還是只能靠老將撐場。
換了教練團後，悍將的先發打線有了不同安排，原本被冰封的高國麟、范國宸及戴培峰，今年都成為主力球員，還繳出不錯的成績。高國麟過去配合球團對於守備位置的安排，從外野轉內野，又從內野換回外野，反而不被教練團信任，總算今年打擊能力讓洪總眼睛為之一亮，從熱身賽就允諾讓他在一軍出賽，雖一開始從板凳出發，現已用成績證明自己，還打進中心打線，全壘打數名列前茅。
范國宸業餘時期是台灣體大中心打者，從業餘時期打擊火力就頗被看好，不過因為主要守備位置一壘與林益全重疊，上場機會不穩定，發揮的不是很好。然而今年球季他主要以三壘手為主，雖然失誤不少，但他以打擊表現成功爭取到先發地位。
2018年季中選秀狀元戴培峰雖然以最高薪捕手身份加盟悍將，但即使教練認為他蹲捕有助降低失分，打擊也比低潮的方克偉好，首個完整球季還是沒獲得太多機會。今年他受到洪總的特訓後獲得不少登板機會，不但出現生涯首轟，現在長打率還高於7成，完全可以期待成為火力接班人。
以30歲為分界，近兩年悍將資深打者跟年輕打者大約是6：4的打擊機會，今年目前逐漸接近5：5，這還是在新教練團可能還沒辦法全員掌握情況下的數據。在全壘打方面，從去年資深打者佔的76%，其中大部分集中在林益全及蔣智賢等五位球員身上。今年資深球員全壘打則佔58%，但球隊6位領先的球員即包含上述三位年輕打者。
過去的富邦的調度，常會有狀況不佳的球星還是在輪值上，只有棒次的挪動，卻忽略給其他球員更多打擊機會。今年除了高國麟、范國宸及戴培峰外，幾乎快被人遺忘的申皓瑋也再度獲得不少機會。由此可見，洪總領軍的教練團確實讓老化的悍將打線注入許多活水，改善了師老兵疲的窘境。球隊將不會總是無人可用，等傷兵歸隊後，或許將出現這幾年不曾出現的「太多好手」的甜蜜負擔。
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