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中職／林泓育重返一軍先發 威脅王威晨打擊王地位
樂天桃猿隊今天作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行二連戰首戰，「小胖」林泓育重新登錄一軍名單，擔任猿隊先發四棒指定打者，只要補足四個打席就可回到打擊排行榜。
林泓育5月10日對兄弟之戰，因為擋球造成左手拇指撕裂傷，錯過猿隊接下來九場比賽，目前83個打席比聯盟規定少一個，無法列進打擊排行榜。
今天是猿隊本季第28場出賽，林泓育必須要有87個打席（每場平均3.1個），才能再上排行榜，只要打滿比賽應無問題。
中信兄弟隊內野手王威晨前天取代林泓育，以打擊率3成97躍居打擊王，今天只要4打數2安打，打擊率將會升至4成。
林泓育目前打擊率4成11，今天將和王威晨相爭打擊榜龍頭；猿隊二壘手林智平擔任先發六棒，打擊率雖有4成85，但只有80個打席，無法登上排行榜，今天打完整場比賽也不會上榜。
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