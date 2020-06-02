快訊

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／平鎮強投李晨薰3日返台 隔離14天後開始復健

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
平鎮高中青棒隊18歲投手李晨薰赴美開刀，在洛杉磯待了將近半年，明天（3日）將搭機返台。 聯合報系資料照
平鎮高中青棒隊18歲投手李晨薰赴美開刀，在洛杉磯待了將近半年，明天（3日）將搭機返台。 聯合報系資料照

平鎮高中青棒隊18歲投手李晨薰赴美開刀，在洛杉磯待了將近半年，明天（3日）將搭機返台，接下來前往國立體育大學進行下個階段復健、訓練，最快明年三月在成棒賽復出。

平鎮青棒教練羅健銘表示，李晨薰明天返抵國門後，將前往防疫旅館自主隔離14天，再來就到國體大繼續復健，未來訓練也都在該校。

李晨薰去年在U18世界盃棒球賽奪冠，本月將從平鎮高中畢業，原是旅外熱門人選，但因右手肘開刀停滯；他決定先念大學，加入國立體育大學棒球隊，最快明年三月在成棒甲組春季聯賽亮相，大學階段重新爭取旅外機會。

李晨薰右手韌帶撕裂，去年底赴美、今年一月接受韌帶置換手術，目前可輕鬆投球5到10公尺，評估明年一月開始練投。

李晨薰 平鎮高中 棒球

延伸閱讀

玉山盃／蔣鎮宇四死球完封勝 中市教頭林朝煌喊讚

玉山盃／彭政閔現身平鎮球場 緊盯桃市投手表現

玉山盃／2015年後就未封王 平鎮教頭吳柏宏誓言奪冠

中職／林靖凱靠守備打響名號 吳柏宏：沒想到紅這麼快

相關新聞

日職／練習賽首日 王柏融安打開張

為了迎接6月19日開打的球季，日本職棒今天展開練習賽，台灣好手王柏融今天先發出賽，總計三打數敲出一支安打、吞下一次三振、...

日職／陽岱鋼打點又敲安 吳念庭同場出賽無安打

日本職棒練習賽今天開打，讀賣巨人隊首戰對上西武獅隊，陽岱鋼被排在先發第八棒、中外野手，總計四打數敲出一支安打，還有一分打...

日職／宋家豪登板 十球拿下中繼成功

在春訓因新冠肺炎中斷後，日本職棒今天再度展開練習賽，樂天金鷲隊投手宋家豪登板中繼，對橫濱隊投一局無失分，只用了十球就拿下...

日職／洋將不佔缺僅10人 中職羅力條款聊勝於無

中職富邦洋投羅力(Mike Loree)在台征戰多年，有望在今年球季就累積滿7年的一軍年資，因此富邦球團今年將二度提議，促請聯盟通過外籍球員滿7年資歷就不佔洋將名額的條款。符合自由球員(FA)資格後隔

左投一姐黃巧芸宰制十年 盤點女棒優質左投

台灣女子棒球運動約有將近20年歷史，觀察每年全國選拔賽以及今年新增的三級棒球軟式組聯賽，不難發現，左投在女子棒球界相當吃香，只要隊上有一個不錯的左投，幾乎可宰制比賽勝負。 目前女子棒球界中左投一

棒球／平鎮強投李晨薰3日返台 隔離14天後開始復健

平鎮高中青棒隊18歲投手李晨薰赴美開刀，在洛杉磯待了將近半年，明天（3日）將搭機返台，接下來前往國立體育大學進行下個階段...

中職／林靖凱金手套 高中練出來的

統一獅隊十九歲二壘手林靖凱，本季全勤出賽卅一場，靠高水準的守備打響名號，完全站穩球隊二壘先發地位。

中職／聯盟爭取防疫鬆綁 盼總統6月7日到場觀戰

中央流行疫情指揮中心宣布六月七日起，擴大鬆綁生活防疫措施，中華職棒上周提出開放申請，尚未收到回覆。聯盟會長吳志揚希望爭取...

中職／挑戰猿隊打擊王霸業 王威晨拚4成打擊率

中信兄弟隊內野手王威晨近況火熱，連續六場比賽都有兩支安打以上，打擊率三成九七首度躍居打擊王，今天在台中對樂天桃猿隊之戰若...

中職／桃猿二軍萬昭清勝投 兄弟張聖豪首轟出爐

中華職棒二軍賽事，樂天桃猿投手萬昭清今天先發投5局失6分，隊友打線幫忙，桃猿18比10拿勝，萬昭清拿下勝投；中信兄弟野手...

中職／邀旅外參加選秀 吳志揚：我們相對穩定

中華職棒季中選秀今天開始受理報名，因疫情關係，除了目前身上無約的旅外球員，還有不少美職小聯盟球員返台待命，聯盟會長吳志揚...

中職／迎接防疫新生活 吳志揚盼蔡英文到場看球

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起進行活動、人流的開放，中華職棒是否有機會一體適用？聯盟會長吳志揚今天表示，希望能爭取盡...

熱門新聞

日職／洋將不佔缺僅10人 中職羅力條款聊勝於無

希臘怪物vs.一眉道人 誰是更好防守球員？

NBA／傳22隊復賽可能性高 聯盟本週投票決定方案

中職／林靖凱金手套 高中練出來的

左投一姐黃巧芸宰制十年 盤點女棒優質左投

日職／練習賽首日 王柏融安打開張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。