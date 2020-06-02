棒球／平鎮強投李晨薰3日返台 隔離14天後開始復健

平鎮高中青棒隊18歲投手李晨薰赴美開刀，在洛杉磯待了將近半年，明天（3日）將搭機返台，接下來前往國立體育大學進行下個階段復健、訓練，最快明年三月在成棒賽復出。

平鎮青棒教練羅健銘表示，李晨薰明天返抵國門後，將前往防疫旅館自主隔離14天，再來就到國體大繼續復健，未來訓練也都在該校。

李晨薰去年在U18世界盃棒球賽奪冠，本月將從平鎮高中畢業，原是旅外熱門人選，但因右手肘開刀停滯；他決定先念大學，加入國立體育大學棒球隊，最快明年三月在成棒甲組春季聯賽亮相，大學階段重新爭取旅外機會。

李晨薰右手韌帶撕裂，去年底赴美、今年一月接受韌帶置換手術，目前可輕鬆投球5到10公尺，評估明年一月開始練投。