日職／陽岱鋼打點又敲安 吳念庭同場出賽無安打

日本職棒練習賽今天開打，讀賣巨人隊首戰對上西武獅隊，陽岱鋼被排在先發第八棒、中外野手，總計四打數敲出一支安打，還有一分打點，吳念庭則在後段代打上場，兩打數無安打，不過巨人以7：9敗給西武獅隊。

巨人隊由陽岱鋼扛起先發，二局首打席在一壘有人時敲出滾地出局，不過四局就建功，用中外野飛球送回壘上跑者，高飛犧牲打帶有一打點，六局雖然敲出飛球出局，不過八局下再獲打擊機會，在兩出局後，敲出中外野安打，陽岱鋼九局再度上場打擊，兩出局滿壘時敲出滾地出局。

西武獅隊台將吳念庭八局代替指定打擊栗山巧上場，先敲出滾地出局，九局第二次打擊機會，則在一、二壘有人時吞下三振，安打尚未開張。

巨人隊三局下靠松原聖彌的陽春砲開啟攻勢，打下三分逆轉比數為4：1，不過巨人洋投維埃拉（Thyago Vieira）在五局投出五次四壞，單局丟掉五分讓出領先，巨人雖在五局下敲回兩分再領先，但西武獅靠著外崎修汰在七局的兩分砲拿下勝利。