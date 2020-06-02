日職／練習賽首日 王柏融安打開張

為了迎接6月19日開打的球季，日本職棒今天展開練習賽，台灣好手王柏融今天先發出賽，總計三打數敲出一支安打、吞下一次三振、一次滾地球出局，面對即將開打的新球季，有了好的開始。

日職火腿隊今天與羅德隊的練習賽以5：5戰平，擔任先發第五棒、指定打擊的王柏融，前兩打席吞下三振、敲二壘滾地出局，不過五局上面對羅德洋投佛羅雷斯（Jose Flores），一棒敲出中外野方向平飛安打，安打順利開張，八局被代打換下，結束今天工作。

火腿隊首局用四支安打攻下三分，4局上再靠著谷口雄也得時安打，加上西川遙輝的二壘滾地球護送隊友得分，再添兩分；羅德隊則是靠著藤岡裕大在二局敲出兩分打點安打、七局轟出兩分砲追分，清田育宏在九局下的陽春砲追平比數。