玉山盃／打給球探看 林家鋐關鍵代打助高市二連勝

高雄市隊在玉山盃全國青棒錦標賽第二戰差點翻船，首局就丟掉五分，不過打線及時甦醒，全場敲出13支安打，靠著林家鋐的關鍵代打敲回勝利打點，以9：6逆轉擊敗新竹市隊。

高市首局就被敲四安，加上一次四壞、一次觸身以及兩次失誤，一口氣丟掉五分，不過沈寂兩局的打線，先在三局上攻下一分，四局上孔念恩在滿壘時的三壘安打追平比數，單局攻下五分逆轉。

玉山盃全國青棒錦標賽，邱駿威1.2局無失分取得救援成功。記者蘇志畬／攝影

竹市雖然在五局下追平，不過高市六局上再添三分奠定勝利，林家鋐代打二壘安打敲回勝利打點，高市總教練李來發表示，當時對手派出側投，因此由左打上去應戰，「來得好不如來得巧，林家鋐展現自己的選手價值，贏十分的全壘打沒什麼用。」

林家鋐前一場先發第七棒，今天因對方派出右投先發，在板凳待命，一上場就建功，林家鋐表示：「在場下就是做好準備，了解對方投手，只要經過我的好球帶，就是盡情攻擊。」

玉山盃全國青棒錦標賽，高雄市隊以9：6逆轉擊敗新竹市隊。記者蘇志畬／攝影

高市聯隊只有兩名三民高中成員，林家鋐是其中之一，在好手雲集的隊伍中，不敢怠惰，他說：「會想提升自己，要求自己。」這次盃賽除了幫助隊伍取得好成績，還在猶豫是否參加中職選秀的他，也想藉此機會打給球探看，希望獲得好評價。

除了打線幫忙，高市後援投手也及時踩煞車，李承鴻2.2局無失分拿下勝投，王牌投手邱駿威1.2局無失分取得救援成功，李來發解釋，玉山盃會將邱駿威放在後防，是希望帶給其他投手安定感。

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