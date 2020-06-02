中職／聯盟爭取防疫鬆綁 盼總統6月7日到場觀戰

中央流行疫情指揮中心宣布六月七日起，擴大鬆綁生活防疫措施，中華職棒上周提出開放申請，尚未收到回覆。聯盟會長吳志揚希望爭取盡量放寬，配戴口罩、施行梅花座兩大措施二擇一，也期盼總統蔡英文當天能到場看球，讓中職成為防疫新生活的範本。

隨疫情降溫，衛福部長陳時中日前受訪時曾表示，未來看音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花座，可以飲食，座位也可以全部坐滿，不過若是距離近仍要戴口罩。

中職提出的解禁申請，包括梅花座與強制佩戴口罩二擇一，也希望在保持衛生安全的前提下，可販售現場烹飪的料理，實名制則會繼續維持。吳志揚舉例，目前政府提倡防疫新生活，到許多旅遊景點宣傳，也有進行飲食，中職是在戶外舉行的比賽，應該也可放寬部分規定。

六月七日防疫解禁範圍擴大，吳志揚期待衛福部長陳時中以及總統蔡英文當天能夠到場，「中職之前都配合防疫政策示範，如今也成為防疫新生活的示範，對國外也會是很好的宣傳效果。」

中華職棒目前開放進場人數上限兩千人，尚未沒有收到全面開放的相關回文，吳志揚認為，政府要宣導防疫新生活，中職就是最好的管道，中職作為全世界第一個閉門開打、第一個開放球迷進場的棒球賽事，也期待有機會成為第一個全面開放觀眾進場的賽事。