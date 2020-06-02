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中職／挑戰猿隊打擊王霸業 王威晨拚4成打擊率

聯合報 / 記者藍宗標／台北報導
王威晨暫居打擊王。 圖／聯合報系資料照片
王威晨暫居打擊王。 圖／聯合報系資料照片

中信兄弟隊內野手王威晨近況火熱，連續六場比賽都有兩支安打以上，打擊率三成九七首度躍居打擊王，今天在台中對樂天桃猿隊之戰若能維持手感，很有機會重返四成。

王威晨目前廿九戰全勤出賽，四月廿六日打擊率從四成二一降到三成九五，上個月最低點是三成二九，最近六場比賽合計卅個打數揮出十六支安打，前天取代猿隊捕手林泓育，本季首次在打擊榜排名第一。

中職開季前五十戰共有廿名球員打擊率超過三成，前三名都是猿隊打者，依序是林泓育四成一一、林立四成○四、朱育賢三成八九，上周七場比賽結束後，排名出現變化，林立三成八四仍居第二，統一獅隊陳傑憲三成八二升至第三，全聯盟三成打者少一人。

林泓育五月十日對兄弟之戰，因為擋球造成左手拇指撕裂傷，錯過猿隊接下來九場比賽，前天因為打席數八十三個，比聯盟規定少一個，退出打擊排行榜；他已恢復打擊練習，本周可望回到一軍，和王威晨的打擊王之爭將是焦點話題。

王威晨前年站穩球隊先發，打擊率三成三五是兄弟最佳、全聯盟第六，去年三成一七在隊上排名第二，只落後詹子賢（三成五一），全聯盟位居第十，今年幾乎打完四分之一賽事，打擊率、安打五十四支都是榜首，未來身體狀況、心理素質都是維持好成績的重點。

中職近四季打擊王都是猿隊球員，王柏融包辦兩次，陳俊秀、林立各一次，兄弟最近一次獲獎紀錄是二○一一年張正偉，接下來連續八年掛零，王威晨今年能否瓦解猿隊霸業值得期待。

兄弟、猿隊二連戰首戰，兩隊分別推出德保拉、翁瑋均登板先發，兄弟目前十四勝十五敗排名第二，落後猿隊（十八勝九敗）五場勝差，前七次交手二勝五敗落後。

中華職棒 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 富邦悍將 樂天桃猿 王威晨 林立 林泓育 陳傑憲 王柏融

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