日職／洋將不佔缺僅10人 中職羅力條款聊勝於無

中職富邦洋投羅力(Mike Loree)在台征戰多年，有望在今年球季就累積滿7年的一軍年資，因此富邦球團今年將二度提議，促請聯盟通過外籍球員滿7年資歷就不佔洋將名額的條款，也就是。符合自由球員(FA)資格後隔年就不佔洋將名額的規定在日職已實施多年，依照目前日職野球協約中第11章(選手人數限制)第82條(外國人選手)4號規則，洋將只要取得8年國內自由球員(FA)資格，隔年(第9年)就不佔洋將名額，而FA的年資是以在一軍登錄滿145日為一年來計算。

以一名在亞洲職棒闖蕩的洋將來說，要在同一個國家打到取得FA資格實在是一件非常不容易的事，尤其是通常在轉戰亞洲時都有一定的年紀了，除了要適應不同的風格外，還要克服體能的衰退，就算打滿後還得拿到下一年的合約，日職每年來來去去的洋將都在50人以上，加上制度實施已近30年，達成以上條件進而在隔年不佔洋將名額的至今也只有10人而已，最新的就是去年季後從養樂多轉隊至軟銀的巴倫汀(Wladimir Balentien)。

荷藉洋砲巴倫汀從2011年起就一直待在養樂多陣中，去年球季中取得FA資格，不再受洋將名額限制，球季結束後立刻被軟銀以2年10億日圓挖角。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影

35歲的巴倫汀從11年開始在日職打球，由於他在15年因傷只出賽15場，因此在去年的第9個球季季中才取得滿8年的FA資格，季後離隊與軟銀簽下複數年合約，巴倫汀是近期日職強力洋砲的代表，除了受傷那年，其餘8季的全壘打都在30轟以上，13年更以60轟打破王貞治的單季全壘打紀錄，如果持續維持打擊火力，要打到40歲或許也不是問題。

最近的是巴倫汀，第一位符合規定不受洋將限制的則是效力西武的台灣旅日前輩郭泰源。郭泰源在85年赴日，總共在日本打了13年，留下117勝3.16防禦率的佳績，即使是在日職有穩定表現的他，也直到96年才取得FA資格，成為自由球員後郭泰源續留西武，但隔年狀況不佳，只在該季的西武球場最終戰上場投1人次，季後引退。

郭泰源過去在西武獅也曾取得洋將FA資格，可惜當時他已接近退休，並沒有享受到實值的好處。 聯合報系資料照片

在郭泰源與巴倫汀之間，則有04年的羅茲(Tuffy Rhodes)、08年的拉米瑞茲(Alex Ramirez)、09年的亞力士(Alex Cabrera)、10年的席考西區(Brian Sikorski)、11年的許銘傑及費南德茲(Jose Fernandez)、17年的史坦利基(Jason Standridge)以及18年的梅森傑(Randy Messenger)等8人，不過其中也只有羅茲、拉米瑞茲以及亞力士這3名打者在不佔洋將名額後，能夠持續維持穩定的火力輸出，而包括郭泰源在內的幾名投手都無法交出與之前相差不遠的表現，史坦利基甚至在取得FA資格後就找不到下一份工作了，其餘幾人也幾乎都在一兩季後就宣告引退。

外國人在日職要不佔洋將名額，尚有在日本就讀完高中、大學等的制度，如陽岱鋼、林威助就是，不過需時最久的還是這個取得FA資格的方式，但如上所述，10人中只有不到一半，且都是打者在滿足條件後還能有跟之前相當的表現，因此與其說這項制度，能為球隊帶來多少明顯的戰力，倒不如也可以把它視為給予在異鄉打拼多年的球員的一個肯定。