左投一姐黃巧芸宰制十年 盤點女棒優質左投

台灣女子棒球運動約有將近20年歷史，觀察每年全國選拔賽以及今年新增的三級棒球軟式組聯賽，不難發現，左投在女子棒球界相當吃香，只要隊上有一個不錯的左投，幾乎可宰制比賽勝負。

目前女子棒球界中左投一姐絕對是黃巧芸，29歲的她已有七屆國手資歷，自2010年起入選世界盃國手開始，曾經打過五屆世界盃、兩屆亞洲盃，是中華隊不可或缺的戰力，目前效力日本關西獨立聯盟兵庫藍砂女子棒球隊。

黃巧芸 王婉玲攝影

阿美族的黃巧芸有著原住民天生優異的運動資質，國小跟著哥哥加入桃園幸福少棒隊，因此擁有不錯的棒球基礎，國、高中轉往秀峰打壘球，到了大學時期重拾手套，代表北市大參賽，近十年七度入選中華隊，控球好加上左投是她最大優點，黃巧芸說，因為左投球路軌跡容易讓打者有壓迫感，因此能有壓制作用。

黃巧芸在國內為頂新和德接棒未來女子棒球隊一員，頂新和德總教練顏良吉過去帶過台中向日葵女子棒球隊9年，經驗豐富，他說，黃巧芸的特色是準，尤其滑球是她的武器，變化球精準，加上左投軌跡，經常能夠用精簡的球數就能解決打者，而她打擊也相當出色，投打俱佳，只是年紀逐漸變大，在體能上會比較吃虧。

被看好接班黃巧芸的，則是年僅18歲、就讀華江高中三年級的左投賴巧綺，國小沒打棒球，到雙園國中才開始練，在芳華16歲之際就已經入選世界盃女棒國手，去年也被選進亞洲盃名單，但她選擇壘球放棄女棒國手資格，有趣的是，黃巧芸曾是賴巧綺在雙園的壘球教練，對她傳授左投技巧，受益良多。

賴巧綺 王婉玲攝影

顏良吉提到，第一次看到賴巧綺在前年選拔賽登板嚇一跳，「她國中才練投手，能夠有這樣表現代表很有天分」，他說，賴巧綺年紀輕，續航力好，成人女棒沒有投球場數或球數限制，在選拔賽會成為很好用的投手，「我看好她兩年後會成為國內最好的女棒左投。」

至於就讀北市大大四的左投陳郁霈也被看好，國中才接觸棒球，速度好、投球具有攻擊性、勇敢攻擊好球帶最大特色，畢業後將跟隨姊姊陳禹璇的腳步前往日本關西獨立聯盟兵庫藍砂女子棒球隊。

陳郁霈 王婉玲攝影

而近期在學生棒球運動聯盟舉辦的軟式聯賽女子組賽事，在國小端也能夠發現左投明日之星，像是立農國小陳妙華、通霄國小周宜葶，其中陳妙華同樣是國小打過一年棒球，在棒壘球都有出色表現，未來性值得期待。

顏良吉分析，女棒選手來源幾乎都來自女壘，左投數量相當稀少，每隊能有一人就很了不起，「打者平時很少打左投，自然就會打不好」，他說，若再加上國小打過少棒，對棒球距離、觀念上會比純女壘選手來得好，更加有優勢。

陳妙華 學生棒球聯盟提供

「國內女子棒球選手的黃金期大概在大學畢業後二到七年，年紀到32到34歲就差不多了」，顏良吉說道，主因在於學生時期以壘球為主，畢業後能專注在棒球領域發展，成熟度較好，也常見到不少國手年齡分布在這個範圍。