中職／邀旅外球員參加選秀 吳志揚：中職相對穩定

中華職棒季中選秀今天開始受理報名，因疫情關係，除了目前身上無約的旅外球員，還有不少美職小聯盟球員返台待命，聯盟會長吳志揚認為，中職目前是相對穩定的打球環境，「歡迎他們來報名選秀。」

大聯盟雖然傳出7月4日開打，但因目前勞資對於開打計畫尚無共識，在大聯盟開打未知、小聯盟賽季可能取消之下，吳志揚表示，有注意到旅外球員目前正在台灣練習，目前已請聯盟人員與小聯盟球員聯絡，希望邀請他們回來參加選秀。

中職今年選秀在7月20日舉行，選秀會報名期限自6月1日起至7月13日止，目前隨中職訓練的前旅外球員王維中、郭俊麟、張進德、廖任磊等人，都曾被媒體詢問過投入中職的意願。

不過去年領隊會議曾針對選秀後的球員與外隊接觸的規定進行修改，球員在選秀中被指名後，3個月議約期內若參加國外職棒球隊測試，而未與指名球隊簽約，隔年不得報名選秀，三個月議約期結束後至年底前，若與國外球團簽約，返台加入中職有一年不得參加選秀。