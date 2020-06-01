快訊

特斯拉國道插進貨車車廂 官網點破一關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／邀旅外球員參加選秀 吳志揚：中職相對穩定

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒季中選秀今天開始受理報名，因疫情關係，除了目前身上無約的旅外球員，還有不少美職小聯盟球員返台待命，聯盟會長吳志揚認為，中職目前是相對穩定的打球環境，「歡迎他們來報名選秀。」

大聯盟雖然傳出7月4日開打，但因目前勞資對於開打計畫尚無共識，在大聯盟開打未知、小聯盟賽季可能取消之下，吳志揚表示，有注意到旅外球員目前正在台灣練習，目前已請聯盟人員與小聯盟球員聯絡，希望邀請他們回來參加選秀。

中職今年選秀在7月20日舉行，選秀會報名期限自6月1日起至7月13日止，目前隨中職訓練的前旅外球員王維中、郭俊麟、張進德、廖任磊等人，都曾被媒體詢問過投入中職的意願。

不過去年領隊會議曾針對選秀後的球員與外隊接觸的規定進行修改，球員在選秀中被指名後，3個月議約期內若參加國外職棒球隊測試，而未與指名球隊簽約，隔年不得報名選秀，三個月議約期結束後至年底前，若與國外球團簽約，返台加入中職有一年不得參加選秀。

選秀 中職 小聯盟

延伸閱讀

中職／迎接防疫新生活 吳志揚盼蔡英文到場看球

中職／ 投手鬆口氣 下半季球不再彈了

中職／比賽用球彈完上半季？下半季再降恢復系數

中職／觀戰人數不再受限 吳志揚希望飲食、口罩能鬆綁

相關新聞

日職／丸佳浩復原中 陽岱鋼練習賽先發中外野手

日本職棒今年球季預計6月19日開打，明天將展開練習賽，巨人隊今天公布先發名單，旅日台將陽岱鋼擔任第八棒、中外野手，有機會...

中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆時中？

上週三台南球場統一獅對中信兄弟之戰，最終統一以1分惜敗，此役11局足足打了5小時11分，寫下本季最長比賽時間紀錄，至該役為止，今年52場比賽就有3場超過5小時，「加量不加價」可苦了現場觀戰的球迷，他們

中職／回台投手奪獎 郭李第一人、鄭凱文雙冠

樂天桃猿隊本土左投王溢正5月30日對統一獅隊先發，主投7局失3分好投帶著2分領先退場，不料陳禹勳8局下登板被潘武雄代打全壘打一棒追平，使得他即將到手的勝投溜掉。不過王溢正目前投出4勝，仍暫居聯盟勝投王

中職／最強洋投對決 索沙再壓米蘭達

中職「金控大戰」連兩周上演「最強洋投」對決，富邦悍將隊索沙昨天繳出八局失一分的好投，再度技壓中信兄弟隊米蘭達，加上捕手林...

中職／蘇智傑雙響砲 難救墊底獅

蘇智傑本季首次雙響砲，無法填補先發投手達尼爾留下的大洞，統一獅隊昨天在台南球場失去地主優勢，被樂天桃猿隊狂揮廿一支安打，...

棒球／U18強投李晨薰先上大學 再拚旅外

去年Ｕ十八世界盃棒球賽國手李晨薰，本月將從平鎮高中畢業，原本被喻為旅外熱門人選，卻因右手肘開刀停滯；他決定先念大學，確定...

中職／邀旅外球員參加選秀 吳志揚：中職相對穩定

中華職棒季中選秀今天開始受理報名，因疫情關係，除了目前身上無約的旅外球員，還有不少美職小聯盟球員返台待命，聯盟會長吳志揚...

中職／迎接防疫新生活 吳志揚盼蔡英文到場看球

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起進行活動、人流的開放，中華職棒是否有機會一體適用？聯盟會長吳志揚今天表示，希望能爭取盡...

中職／王威晨首度躍居打擊王 對決猿隊拚4成打擊率

中信兄弟隊明天將在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，雙方進行二連戰首戰，分別推出德保拉、翁瑋均登板先發，兄弟內野手王威晨昨天首...

中職／王躍霖、張志豪獲選5月MVP 都是生涯第一次

中華職棒今天公布5月MVP得主，投手獎項競爭激烈，一共五人獲得選票，樂天桃猿隊王躍霖以十票勝出，贏過第二名富邦悍將江國豪...

中職／林靖凱靠守備打響名號 吳柏宏：沒想到紅這麼快

統一獅隊「二年級生」林靖凱靠守備打響名號，完全站穩先發二壘手地位，平鎮高中總教練吳柏宏說：「林靖凱抗壓性很高，但沒想到他...

中職／萊恩準備划龍舟 又遭下放二軍調整

統一獅隊吉祥物萊恩，今天再次被降到二軍，球團指出，每周一都是萊恩最緊張的時刻，這次原因是為了六月端午節划龍舟競賽做準備。

熱門新聞

NBA／為佛洛德之死感痛心 喬丹：我們受夠了

克蕭之後無能人 強力先發左投已成稀有動物

MLB／操爆查普曼換小熊冠軍 鬼才教頭麥登認錯了

NBA／簽天價合約、買車還問哥哥 前隊友難忘羅斯謙虛

中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆時中？

NBA／憂唐西奇體態走樣？ 外媒喊話要球迷放心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。