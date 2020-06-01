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中職／桃猿二軍萬昭清勝投 兄弟張聖豪首轟出爐

中央社 / 台北1日電

中華職棒二軍賽事，樂天桃猿投手萬昭清今天先發投5局失6分，隊友打線幫忙，桃猿18比10拿勝，萬昭清拿下勝投；中信兄弟野手張聖豪比賽後半段接替上場，9局敲出二軍生涯首轟。

中職二軍賽事今天在中信園區球場舉行，樂天桃猿隊由萬昭清先發，萬昭清首局接連被敲安打失2分，2局再被吳明鴻、張志強接連敲出安打，陳偉漢敲出高飛犧牲打，失掉第3分，萬昭清5局挨轟，被李聖裕敲出3分砲。

萬昭清總計用82球投5局，被敲9支安打，包括1發全壘打，投出2次三振，失掉6分責失分，帳面上成績雖然不理想，但隊友火力幫忙，桃猿隊拿下勝利，萬昭清收下個人本季二軍首勝。

今天比賽，兩隊攻勢往來，桃猿隊全場敲出16支安打，林承飛2局開轟，兄弟隊除了李聖裕開轟外，去年季中選秀第4輪被選進的捕手張聖豪，比賽後半段接替蹲捕，9局打擊機會敲出陽春砲，為個人二軍生涯首轟。

樂天桃猿

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