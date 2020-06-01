中職／迎接防疫新生活 吳志揚盼蔡英文到場看球

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起進行活動、人流的開放，中華職棒是否有機會一體適用？聯盟會長吳志揚今天表示，希望能爭取盡量放寬，配戴口罩、施行梅花座兩大措施二擇一，也期盼總統蔡英文當天能到場看球，「中職會有很好的宣傳效果。」

隨疫情降溫，全台防疫措施將於6月7日起展開「防疫新生活」，衛福部長陳時中在受訪時曾表示，未來看音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花座，可以飲食，座位也可以全部坐滿，不過若是距離近仍要戴口罩。

對於進場看中職的解禁範圍到什麼程度？吳志揚表示，希望指揮中心能夠選擇一項最重要的進行限制，如配戴口罩或梅花座，其餘規範可盡量放寬。

中職作為全世界第一個閉門開打、第一個開放球迷進場的棒球賽事，如今也有機會成為第一個全面開放觀眾進場的賽事，吳志揚表示，中職近期獲得不少國外媒體關注，也期待衛福部長陳時中以及總統蔡英文當天到場，作為6月7日擴大解禁的示範，會是很好的宣傳效果。