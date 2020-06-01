中職／王威晨首度躍居打擊王 對決猿隊拚4成打擊率
中信兄弟隊明天將在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，雙方進行二連戰首戰，分別推出德保拉、翁瑋均登板先發，兄弟內野手王威晨昨天首次躍居打擊王，打擊率高達3成97，仍是此役最受矚目的打者，有機會拚上四成。
猿隊王威晨昨天對富邦悍將隊之戰四打數二安打，打擊率從3成94升至3成97，原來排名第一的猿隊捕手林泓育（4成11）因為打席數不夠，在統一獅、猿隊之戰結束後退出排行榜。
王威晨從5月14日起連續八場比賽出現安打，最近六戰至少都有兩安，其中三戰更達三安以上，明天若是四打數二安打，打擊率剛好4成。
王威晨不只打擊率躍居榜首，暫時領先猿隊林立（3成84）、統一獅隊陳傑憲（3成82），安打54支也排名第一，目前全聯盟只有他和陳傑憲（50安）突破50大關。
猿隊目前戰績18勝9敗，上半季獨走，兄弟14勝15敗暫居第二，落後五場勝差，本季前七次交手2勝5敗落後，成為勝率低於五成的主因。
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