中職／王躍霖、張志豪獲選5月MVP 都是生涯第一次

中華職棒今天公布5月MVP得主，投手獎項競爭激烈，一共五人獲得選票，樂天桃猿隊王躍霖以十票勝出，贏過第二名富邦悍將江國豪的六票、羅力的四票；打者則由中信兄弟隊張志豪以16票壓倒性勝出，兩人都是生涯首次獲獎。

本季接任猿隊終結者任務的王躍霖，在5月出賽七場，拿下五次救援成功、一次中繼成功，防禦率是完美的零，9.1局送出7次三振，僅有一次四壞，完美表現獲選MVP，是加入中職生涯六年來第一次。

相較4月僅敲出一轟，打擊率2成75的成績，張志豪5月打擊升溫，打擊三圍是打擊率3成94、上壘率4成52、長打率7成73，單月敲出七發全壘打，26支安打、24分打點。

中職2020年5月投打MVP得主：

【投手】 Rakuten – 王躍霖

【打擊】 中信兄弟– 張志豪

媒體投票結果：

投手

王躍霖（Rakuten）：10票

江國豪 (富邦) ： 6票

羅力 (富邦) ： 4票

霸能（Rakuten）： 3票

江國謙（Rakuten）：1票

打擊

張志豪（中信兄弟）：16票

王威晨（中信兄弟）：6票

林智平（Rakuten）： 2票