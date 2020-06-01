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中職／林靖凱靠守備打響名號 吳柏宏：沒想到紅這麼快
統一獅隊「二年級生」林靖凱靠守備打響名號，完全站穩先發二壘手地位，平鎮高中總教練吳柏宏說：「林靖凱抗壓性很高，但沒想到他會紅得這麼快。」
林靖凱下個月才滿20歲，去年4月26日初登一軍，菜鳥球季打了53場比賽，今年受到獅隊總教練林岳平重用，也一再展現高水準守備，目前31場全勤出賽。
昨天在台南球場進行的樂天桃猿、獅隊之戰，林靖凱從二壘防區往右橫移，用扎實守備動作接傳球，刺殺速度一流的陳晨威，不但再度引起球迷熱烈討論，吳柏宏也透過電視轉播看到這個美技。
他表示，林靖凱念平鎮時，從高一開始累積不少比賽場次，加上國際賽經驗，是磨練心智的關鍵。
其實林靖凱在青少棒階段是游擊手，到平鎮後才以二壘為主，吳柏宏認為他的臂力出色，但傳球穩定性不如中信兄弟隊江坤宇，可能影響游擊區防守，因此改練二壘。
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