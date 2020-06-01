快訊

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

中職／萊恩準備划龍舟 又遭下放二軍調整

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
萊恩又到二軍報到，由體能教練高政華協助訓練。圖／統一獅隊提供
萊恩又到二軍報到，由體能教練高政華協助訓練。圖／統一獅隊提供

統一獅隊吉祥物萊恩，今天再次被降到二軍，球團指出，每周一都是萊恩最緊張的時刻，這次原因是為了六月端午節划龍舟競賽做準備。

萊恩前一次因為10天8戰太過勞累，腰部緊繃到二軍養傷調整，今天球團再次進行人員異動通知，二軍體能教練高政華將協助訓練調整，讓萊恩全力備戰端午節活動。

萊恩早上接到球團電話響起就覺得不安，接到下放二軍消息，起初心情有點低落，但看看FB、IG上球迷的鼓勵和支持，決定勇於接受。

獅隊指出，今年端午節將是萊恩第一次嘗試划龍舟，心中非常不安，深怕無罰達成球團任務，只能待在二軍一直訓練。

萊恩已正式向二軍報到，高政華特別規畫一系列核心訓練課程，他在結束訓練後，也跟職業選手一樣，由防護員進行冰敷，希望消除疲勞痠痛，持續維持每日訓練課程。

台南市國際龍舟錦標賽將於6月23到25日在台南運河登場。

萊恩相關影片

萊恩又到二軍報到，由體能教練高政華協助訓練。圖／統一獅隊提供
萊恩又到二軍報到，由體能教練高政華協助訓練。圖／統一獅隊提供

統一獅

延伸閱讀

麥當勞重新開放得來速！超級鐵粉花7小時開400公里…只為吃這幾樣餐

世衛：疫情仍在第1波 年底恐再爆

WHO：全球仍處於第一波疫情 但須提防第二次高峰

南美成新冠肺炎疫情新震央 巴西病例坐三望二

相關新聞

日職／丸佳浩復原中 陽岱鋼練習賽先發中外野手

日本職棒今年球季預計6月19日開打，明天將展開練習賽，巨人隊今天公布先發名單，旅日台將陽岱鋼擔任第八棒、中外野手，有機會...

中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆時中？

上週三台南球場統一獅對中信兄弟之戰，最終統一以1分惜敗，此役11局足足打了5小時11分，寫下本季最長比賽時間紀錄，至該役為止，今年52場比賽就有3場超過5小時，「加量不加價」可苦了現場觀戰的球迷，他們

中職／回台投手奪獎 郭李第一人、鄭凱文雙冠

樂天桃猿隊本土左投王溢正5月30日對統一獅隊先發，主投7局失3分好投帶著2分領先退場，不料陳禹勳8局下登板被潘武雄代打全壘打一棒追平，使得他即將到手的勝投溜掉。不過王溢正目前投出4勝，仍暫居聯盟勝投王

中職／最強洋投對決 索沙再壓米蘭達

中職「金控大戰」連兩周上演「最強洋投」對決，富邦悍將隊索沙昨天繳出八局失一分的好投，再度技壓中信兄弟隊米蘭達，加上捕手林...

中職／蘇智傑雙響砲 難救墊底獅

蘇智傑本季首次雙響砲，無法填補先發投手達尼爾留下的大洞，統一獅隊昨天在台南球場失去地主優勢，被樂天桃猿隊狂揮廿一支安打，...

棒球／U18強投李晨薰先上大學 再拚旅外

去年Ｕ十八世界盃棒球賽國手李晨薰，本月將從平鎮高中畢業，原本被喻為旅外熱門人選，卻因右手肘開刀停滯；他決定先念大學，確定...

中職／萊恩準備划龍舟 又遭下放二軍調整

統一獅隊吉祥物萊恩，今天再次被降到二軍，球團指出，每周一都是萊恩最緊張的時刻，這次原因是為了六月端午節划龍舟競賽做準備。

影／林智勝：已經可握棒揮擊 預計下月進球場練習

今天是「世界牛奶日」，國民健康署邀請職棒中信兄弟的球星「大師兄」林智勝，一起響應喝牛奶補充鈣質。4月底因賽事中回本壘時衝...

中職／蘇智傑雙響砲救不了獅隊 只落後朱育賢兩轟

蘇智傑本季首次雙響砲，全場四打數三安打、 攻下四分打點，但統一獅隊洋投達尼爾大崩盤，只投四局失七分，成為個人本季最慘一戰...

中職／索沙變柔軟奪2連勝 林宥穎揮本季首轟相挺

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以4：2擊敗中信兄弟隊，索沙繳出先發8局失1分的好投，連兩戰對決米蘭達都奪勝，狀況比起開季穩定...

中職／索沙8局失1分技壓米蘭達 悍將4:2勝兄弟

富邦悍將隊今天在新莊棒球場對戰中信兄弟隊，索沙先發8局失1分，再次比下兄弟洋投米蘭達，打線全場則敲10安，包括林宥穎本季...

少棒／桃市4轟擊垮北市 謝國城盃3連霸

謝國城盃全國少棒錦標賽今天落幕，桃園市隊在冠軍戰揮出八支安打，有一半是全壘打，以9：0擊敗台北市隊，完成三連霸。

熱門新聞

NBA／為佛洛德之死感痛心 喬丹：我們受夠了

克蕭之後無能人 強力先發左投已成稀有動物

MLB／操爆查普曼換小熊冠軍 鬼才教頭麥登認錯了

中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆時中？

NBA／簽天價合約、買車還問哥哥 前隊友難忘羅斯謙虛

NBA／憂唐西奇體態走樣？ 外媒喊話要球迷放心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。