中職／萊恩準備划龍舟 又遭下放二軍調整

統一獅隊吉祥物萊恩，今天再次被降到二軍，球團指出，每周一都是萊恩最緊張的時刻，這次原因是為了六月端午節划龍舟競賽做準備。

萊恩前一次因為10天8戰太過勞累，腰部緊繃到二軍養傷調整，今天球團再次進行人員異動通知，二軍體能教練高政華將協助訓練調整，讓萊恩全力備戰端午節活動。

萊恩早上接到球團電話響起就覺得不安，接到下放二軍消息，起初心情有點低落，但看看FB、IG上球迷的鼓勵和支持，決定勇於接受。

獅隊指出，今年端午節將是萊恩第一次嘗試划龍舟，心中非常不安，深怕無罰達成球團任務，只能待在二軍一直訓練。

萊恩已正式向二軍報到，高政華特別規畫一系列核心訓練課程，他在結束訓練後，也跟職業選手一樣，由防護員進行冰敷，希望消除疲勞痠痛，持續維持每日訓練課程。

台南市國際龍舟錦標賽將於6月23到25日在台南運河登場。

萊恩相關影片