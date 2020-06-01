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日職／丸佳浩復原中 陽岱鋼練習賽先發中外野手
日本職棒今年球季預計6月19日開打，明天將展開練習賽，巨人隊今天公布先發名單，旅日台將陽岱鋼擔任第八棒、中外野手，有機會競爭開季先發中外野手的位置。
巨人隊官方Instagram帳號舉辦球迷問答，監督原辰德也順勢發表明天對西武獅練習賽的先發名單，陽岱鋼在春訓時期多練了一壘守備，不過球季重新舉行的第一場練習賽，因為主力外野手丸佳浩右腳腳趾受傷，陽岱鋼扛起中外野。
根據日刊體育報導，丸佳浩因右腳大拇指受傷勢，今天才正式進入正式打擊練習，也到外野練習守備，距離回到一軍出賽應該還需要一段時間調整。
日職開賽因為新冠肺炎疫情大大延遲，原辰德也說，比賽終於能夠重新開始，對球員、教練來說，如魚得水，也希望球迷能夠持續給予巨人隊支持。
巨人隊官方Instagram帳號舉辦球迷問答：https://www.instagram.com/p/CA4NZpNAnqx/
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