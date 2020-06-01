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影／林智勝：已經可握棒揮擊 預計下月進球場練習

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
今天是「世界牛奶日」，國民健康署邀請職棒中信兄弟的球星「大師兄」林智勝，一起響應喝牛奶補充鈣質。記者簡浩正／攝影
今天是「世界牛奶日」，國民健康署邀請職棒中信兄弟的球星「大師兄」林智勝，一起響應喝牛奶補充鈣質。記者簡浩正／攝影

今天是「世界牛奶日」，國民健康署邀請職棒中信兄弟的球星「大師兄」林智勝，一起響應喝牛奶補充鈣質。4月底因賽事中回本壘時衝撞，造成手指骨折的林智勝說，目前仍在療傷、手指還有一些腫脹，慢慢康復中。現戴著護具，但已經可以開始握棒、揮棒，預計只要沒有疼痛感，下個月就可以復出，進球場練習。

而喝牛奶這事，對還在恢復期的林智勝來說也特別有感。他說受傷後骨頭有裂掉，醫師確實有講要多補充鈣，喝牛奶可以把恢復速度長回來。

國健署表示，統計發現國人一天奶類攝取量嚴重不足，提醒無論處於生長期的孩子或愛運動的青壯年、年長長青族群等，每日早晚可喝一杯奶，或攝取乳製品，來增加鈣質攝取。

林智勝笑說，自己從小就喝母奶長大，小時候進球隊時，球隊也會補充牛奶，他現在也是除了水以外，一天至少兩杯牛奶，運動後也會喝牛奶，來維持好狀態。育有一對龍鳳胎小孩的他說，「弟弟每天打籃球、羽球，但比較矮、妹妹則是練舞蹈，所以我每天讓他們喝牛奶，來促進成長發育。」

林智勝說，目前仍在療傷、手指還有一些腫脹，正慢慢康復中，雖現戴著護具，但已經可以開始握棒、揮棒，只要沒有疼痛感，預計下個月就可以復出，開始進球場練習。記者簡浩正／攝影
林智勝說，目前仍在療傷、手指還有一些腫脹，正慢慢康復中，雖現戴著護具，但已經可以開始握棒、揮棒，只要沒有疼痛感，預計下個月就可以復出，開始進球場練習。記者簡浩正／攝影

林智勝 國民 羽球

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