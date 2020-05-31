中職／蘇智傑雙響砲救不了獅隊 只落後朱育賢兩轟

蘇智傑本季首次雙響砲，全場四打數三安打、 攻下四分打點，但統一獅隊洋投達尼爾大崩盤，只投四局失七分，成為個人本季最慘一戰，獅隊終場8：9不敵樂天桃猿隊，在台南主場三連戰只拿一勝。

蘇智傑三局下從猿隊先發投手卡本特的手中轟出三分砲，七局下再轟黃子鵬，本季累積九支全壘打，全聯盟排名躍居第二，只落後猿隊朱育賢兩支。

達尼爾狀況不佳，一局上面對猿隊前五棒都被安打，一共被揮出13安，失七分都是自責分。

卡本特投球內容也不好，投五局被揮出九支安打，失七分全是自責分，同樣寫下個人本季單場失分最多紀錄，還是幸運拿到勝投，戰績升至2勝1敗。

此役打完前五局，獅隊追成5：5平手，獅隊中繼投手劉軒荅六局上兩出局後，被朱育賢、林智平、余德龍連揮安打失兩分吞敗，本季戰績掉到1勝3敗。

兩隊加起來一共出現34支安打，猿隊包辦21支，余德龍四安最猛，林立、林智平、成晉都有三安，先發九棒除了林立、朱育賢，全有打點紀錄。

猿隊「守護神」王躍霖八局下提前登板，後援1.1局未失分，飆出三次三振，最近連續七場救援成功、連14.1局未失分，目前七救援暫居全聯盟第一。