中職／索沙變柔軟奪2連勝 林宥穎揮本季首轟相挺

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以4：2擊敗中信兄弟隊，索沙繳出先發8局失1分的好投，連兩戰對決米蘭達都奪勝，狀況比起開季穩定不少，總教練洪一中認為，索沙最近對決打者的感覺比較柔軟、配球也更會思考了。

索沙今年回鍋中職，但開季表現跌跌撞撞，近兩戰表現則回穩，對戰中信兄弟分別繳出7局失1分和8局失1分表現，收下2連勝。洪一中說：「他現在投球不像一開始，很多東西都跟打者硬拚，現在比較柔軟，配球也會快、慢搭配。」

對比開季時的狀況，索沙表示，當時自己受訪時就曾提到，剛開季的狀況難預測，現在看起來狀況有比之前好，比較知道會遇到什麼樣的狀況、知道怎麼排除，也會針對這些地方去修正，看起來方向是對的。

而連兩場出賽都是對決兄弟頭號洋投米蘭達，索沙技高一籌，但他提到，自己不在意對方是誰先發，每一場先發，心理都是想幫球隊求勝。

與索沙搭配的捕手林宥穎，此戰在7局下轟出2分全壘打，個人本季首轟出爐，索沙也獻上擁抱給鼓勵，他提到，林宥穎最重要的工作是在本壘後方引導投手，如果又有全壘打或安打，會替他感到開心，因為他在打擊上也有建樹。

林宥穎目前打擊率不到2成，今天在連吞2K後開轟，他坦言，自己近期的打擊近況非常差，當下在1出局後上場，只想維持住壘上有人的局面，交給狀況較好的胡金龍來攻擊，上場挑高球打，「因為前兩次三振都是打到低的壞球，所以把球看高一點，運氣也很好。」