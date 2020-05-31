快訊

美國中西部暴動頻傳 外交部調升紅色旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／索沙變柔軟奪2連勝 林宥穎揮本季首轟相挺

聯合報 / 記者葉姵妤／新北即時報導
悍將第九棒林宥穎在三局下擊出一分全壘打。記者侯永全/攝影
悍將第九棒林宥穎在三局下擊出一分全壘打。記者侯永全/攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以4：2擊敗中信兄弟隊，索沙繳出先發8局失1分的好投，連兩戰對決米蘭達都奪勝，狀況比起開季穩定不少，總教練洪一中認為，索沙最近對決打者的感覺比較柔軟、配球也更會思考了。

索沙今年回鍋中職，但開季表現跌跌撞撞，近兩戰表現則回穩，對戰中信兄弟分別繳出7局失1分和8局失1分表現，收下2連勝。洪一中說：「他現在投球不像一開始，很多東西都跟打者硬拚，現在比較柔軟，配球也會快、慢搭配。」

對比開季時的狀況，索沙表示，當時自己受訪時就曾提到，剛開季的狀況難預測，現在看起來狀況有比之前好，比較知道會遇到什麼樣的狀況、知道怎麼排除，也會針對這些地方去修正，看起來方向是對的。

而連兩場出賽都是對決兄弟頭號洋投米蘭達，索沙技高一籌，但他提到，自己不在意對方是誰先發，每一場先發，心理都是想幫球隊求勝。

與索沙搭配的捕手林宥穎，此戰在7局下轟出2分全壘打，個人本季首轟出爐，索沙也獻上擁抱給鼓勵，他提到，林宥穎最重要的工作是在本壘後方引導投手，如果又有全壘打或安打，會替他感到開心，因為他在打擊上也有建樹。

林宥穎目前打擊率不到2成，今天在連吞2K後開轟，他坦言，自己近期的打擊近況非常差，當下在1出局後上場，只想維持住壘上有人的局面，交給狀況較好的胡金龍來攻擊，上場挑高球打，「因為前兩次三振都是打到低的壞球，所以把球看高一點，運氣也很好。」

悍將隊捕手林宥穎在七局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
悍將隊捕手林宥穎在七局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

索沙 中信兄弟 富邦悍將
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

影／中職 索沙主投八局失一分送6K 奪MVP

中職／索沙8局失1分技壓米蘭達 悍將4:2勝兄弟

我是MVP／吃定黃衫軍 索沙兩勝都對中信兄弟

中職／許基宏近兩季首轟無效 兄弟對戰索沙5連敗

相關新聞

中職／蘇智傑雙響砲救不了獅隊 只落後朱育賢兩轟

蘇智傑本季首次雙響砲，全場四打數三安打、 攻下四分打點，但統一獅隊洋投達尼爾大崩盤，只投四局失七分，成為個人本季最慘一戰...

中職／索沙變柔軟奪2連勝 林宥穎揮本季首轟相挺

富邦悍將隊今天在新莊棒球場以4：2擊敗中信兄弟隊，索沙繳出先發8局失1分的好投，連兩戰對決米蘭達都奪勝，狀況比起開季穩定...

中職／索沙8局失1分技壓米蘭達 悍將4:2勝兄弟

富邦悍將隊今天在新莊棒球場對戰中信兄弟隊，索沙先發8局失1分，再次比下兄弟洋投米蘭達，打線全場則敲10安，包括林宥穎本季...

少棒／桃市4轟擊垮北市 謝國城盃3連霸

謝國城盃全國少棒錦標賽今天落幕，桃園市隊在冠軍戰揮出八支安打，有一半是全壘打，以9：0擊敗台北市隊，完成三連霸。

青棒／李晨薰確定升上國體大 最快明年春季聯賽復出

平鎮高中青棒隊王牌投手李晨薰一月在洛杉磯開刀，經過近半年復健，將在本周返台；平鎮教練羅健銘證實，他將升上國立體育大學，明...

MLB／復賽仍禁吉祥物 「內餡」納悶為什麼

大聯盟復賽八字還沒一撇，但就算今年賽季得以開打，也確定場邊不會見到吉祥物身影，這讓失業的「內餡」相當納悶，不知是因什麼理...

中職／潘武雄開轟打下獅隊1萬4千分 林安可補刀收勝

統一獅隊潘武雄在八局下一發畫破黑夜的兩分砲，剛好落在右外野「感謝防疫人員」的大帆布上，幫助隊史一萬四千分打點達陣，也追平...

中職／揮棒順啦！ 詹子賢雙響當英雄

中信兄弟隊洋投萊福力歸隊後、首度以優質先發拿勝投，詹子賢用雙響砲則幫忙打回所有分數，聯手率隊以四比三擊敗富邦悍將隊，萊福...

中職／王威晨不確定創什麼紀錄 先把安打球要回來再說

中信兄弟隊王威晨以28場出賽刷新開季最少場次50安紀錄，直到賽後才確定自己破什麼紀錄，但還好有先把「紀錄球」要回來。

中職／萊福力奪本季第2勝 優質先發是自己的目標

中信兄弟隊洋投萊福力拿到歸隊後第二勝，也是一場優質先發，他說：「這個意義（優質）就是給球隊有更大機會去贏球，優質先發是給...

中職／萊福力感謝詹子賢雙響砲 「不然我就變敗投了」

詹子賢單場雙響砲，中信兄弟隊洋投萊福力說：「要不是他，我就是敗投了。」詹子賢則認為，「一切都是巧合」。

中職／統一獅三轟逆轉勝 對戰猿隊戰績扳平

統一獅隊今晚靠著林祖傑、潘武雄、林安可三發全壘打，以7：5逆轉，擊敗聯盟戰績最佳的樂天桃猿隊，兩隊對戰戰績為5勝5敗的平...

熱門新聞

MLB／大谷IG秀Live BP練投影片 網友驚：100哩？

NBA／哪位球星碰最硬季後賽對手？諾維茨基與布萊恩居首

NBA／憶隊友嗆聲慘遭喬丹交易 漢米爾頓自己也是受害者

NBA／恢復8成的杜蘭特是諾佬？丁威迪回應批評質疑

NBA／野獸前鋒馬丁無可取代 昔籃網總管嘆當初不該放人

中職／王威晨不確定創什麼紀錄 先把安打球要回來再說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。