中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆勢而行？

上週三台南球場統一獅對中信兄弟之戰，最終統一以1分惜敗，此役11局足足打了5小時11分，寫下本季最長比賽時間紀錄，至該役為止，今年52場比賽就有3場超過5小時，「加量不加價」可苦了現場觀戰的球迷，他們回到家都已是半夜時分。

在此，先列出一個超誇張的數據做比較，中華職棒1990至2006年，這17年期間，總計進行4350場例行賽，竟然只有3場打超過5小時，沒想到今年開打不到2個月、第52場就追平此數據。

中職史上第一場打超過5小時的例行賽，出現在1993年，當年8月14日在高雄立德球場，兄弟象以11:10險勝俊國熊，這場比賽只打9局就花了5小時39分，從晚上6點27分開打，比賽結束已是隔天深夜12點06分，是中職史上首場跨日大戰，關鍵就在賽事兩度因雨暫停整理場地，才會拖那麼幾才打完。

中華職棒比賽動不動就會遇到因雨暫停，有時還需要花大量時間整理場地，一顆永遠孵不出來的巨蛋早就讓球迷死心。 聯合報系資料照片

這一場經典的跨日大戰，兄弟象投手黃廣琪，最終讓俊國熊主砲吳思賢揮棒落空三振出局結束比賽，興奮地怒吼，蹲滿全場的捕手洪一中也顯得相當振奮，現場6772名球迷，大部分看完全場才離開。

中職第二場打超過5小時的例行賽，就要再等10年後了，2003年8月17日新莊球場兄弟象對誠泰COBRAS，比賽因雨中斷1小時41分，最終打完9局雙方4:4握手言和，總共打了5小時35分，現任中信兄弟總教練丘昌榮此役轟陽春砲，當時他效力誠泰，現任中職秘書長馮勝賢則是兄弟象先發二壘手。

第三場逾5小時的例行賽也是大雨攪局，2005年6月26日在花蓮球場，結果兄弟象又參與其中，對手是中信鯨，這場比賽因雨斷斷續續中斷了3小時10分之久，最終9局兄弟象以2:1險勝，總共打了6小時34分，這是中職史上打最久的例行賽，兩隊可說兵疲馬乏。

今年厲害的地方是，3場超過5小時的比賽，完全都沒有被雨勢打斷，全打好打滿。4月15日桃園球場樂天桃猿對統一獅之戰，這只是本季第4戰，兩隊就打滿12局，朱育賢單場3響砲，並擊出再見全壘打，桃猿以9:8帶走勝利，足足打的5小時6分，兩隊全場狂敲9支全壘打，當時就被許多球迷懷疑本季是不是「彈力球」又回來了。

第二場又是在桃園球場，5月1日樂天桃猿對中信兄弟，同樣打滿12局，棄投從打的杜家明擊出關鍵安打，最終兄弟以10:8艱苦獲勝，比賽正好打了5小時，第3場逾5小時的例行賽就出現在5月底。

超過5小時的比賽實在太累人，張志豪一支安打解救了眾多的膀胱。 圖／中信兄弟隊提供

至昨天賽前為止，今年中職每場比賽平均耗時3小43分，比10年前場均還多36分，關鍵就在這幾年打擊戰噴發，投手群完全燃燒，場均用球數暴增，投手換了又換、投球節奏拖了又托，要縮短比賽時間談何容易。

日前中職聯盟祭出「縮時政策」，盼加快比賽節奏並縮短時間，但成效似乎有限，其實這些政策都只是枝微末節，並沒有根本解決問題，最直接的方法就是比賽用球彈性係數直接降至0.560以下，與日、韓職用球彈性接近，然後放寬好球帶，讓投打更平衡，比賽時間自然大幅縮減。

節奏明快、迅捷的投手戰，有時候比打擊戰更具可看性，好比說上週五樂天桃猿以3:1擊敗統一獅，只花2小時47分就搞定，寫下本季最短時間賽事記錄，就獲外界一致好評。

樂天桃猿投手霸能跟統一獅投手費爾本聯手演出一場節奏輕快的投手戰，比賽「僅僅」用了2小時47分。 聯合報系資料照片

只是，近年來中職球團很明顯想走打擊聯盟之路，希望多敲全壘打吸引球迷進場，既然方向是如此，就要承擔比賽時間冗長、比賽品質下滑，導致球迷卻步不願進場的風險。今年有限度開放球迷進場，但票房不佳，其實就已是警訊，聯盟和球團不能不嚴肅看待。

全世界職業棒球聯盟和國際賽事，都在苦思如何縮短比賽時間，以吸引更多年輕人進場或打開電視、網路轉播看球，韓職這幾年先後放寬好球帶、大幅降低比賽用球彈性係數，果然投手集體顯著進步，比賽時間減少，唯獨中職反其道而行，與世界棒球潮流脫軌，比賽愈打愈久，也考驗球迷耐性。