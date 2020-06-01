中職／節奏明快是世界潮流 台灣怎能逆勢而行？
上週三台南球場統一獅對中信兄弟之戰，最終統一以1分惜敗，此役11局足足打了5小時11分，寫下本季最長比賽時間紀錄，至該役為止，今年52場比賽就有3場超過5小時，「加量不加價」可苦了現場觀戰的球迷，他們回到家都已是半夜時分。
在此，先列出一個超誇張的數據做比較，中華職棒1990至2006年，這17年期間，總計進行4350場例行賽，竟然只有3場打超過5小時，沒想到今年開打不到2個月、第52場就追平此數據。
中職史上第一場打超過5小時的例行賽，出現在1993年，當年8月14日在高雄立德球場，兄弟象以11:10險勝俊國熊，這場比賽只打9局就花了5小時39分，從晚上6點27分開打，比賽結束已是隔天深夜12點06分，是中職史上首場跨日大戰，關鍵就在賽事兩度因雨暫停整理場地，才會拖那麼幾才打完。
這一場經典的跨日大戰，兄弟象投手黃廣琪，最終讓俊國熊主砲吳思賢揮棒落空三振出局結束比賽，興奮地怒吼，蹲滿全場的捕手洪一中也顯得相當振奮，現場6772名球迷，大部分看完全場才離開。
中職第二場打超過5小時的例行賽，就要再等10年後了，2003年8月17日新莊球場兄弟象對誠泰COBRAS，比賽因雨中斷1小時41分，最終打完9局雙方4:4握手言和，總共打了5小時35分，現任中信兄弟總教練丘昌榮此役轟陽春砲，當時他效力誠泰，現任中職秘書長馮勝賢則是兄弟象先發二壘手。
第三場逾5小時的例行賽也是大雨攪局，2005年6月26日在花蓮球場，結果兄弟象又參與其中，對手是中信鯨，這場比賽因雨斷斷續續中斷了3小時10分之久，最終9局兄弟象以2:1險勝，總共打了6小時34分，這是中職史上打最久的例行賽，兩隊可說兵疲馬乏。
今年厲害的地方是，3場超過5小時的比賽，完全都沒有被雨勢打斷，全打好打滿。4月15日桃園球場樂天桃猿對統一獅之戰，這只是本季第4戰，兩隊就打滿12局，朱育賢單場3響砲，並擊出再見全壘打，桃猿以9:8帶走勝利，足足打的5小時6分，兩隊全場狂敲9支全壘打，當時就被許多球迷懷疑本季是不是「彈力球」又回來了。
第二場又是在桃園球場，5月1日樂天桃猿對中信兄弟，同樣打滿12局，棄投從打的杜家明擊出關鍵安打，最終兄弟以10:8艱苦獲勝，比賽正好打了5小時，第3場逾5小時的例行賽就出現在5月底。
至昨天賽前為止，今年中職每場比賽平均耗時3小43分，比10年前場均還多36分，關鍵就在這幾年打擊戰噴發，投手群完全燃燒，場均用球數暴增，投手換了又換、投球節奏拖了又托，要縮短比賽時間談何容易。
日前中職聯盟祭出「縮時政策」，盼加快比賽節奏並縮短時間，但成效似乎有限，其實這些政策都只是枝微末節，並沒有根本解決問題，最直接的方法就是比賽用球彈性係數直接降至0.560以下，與日、韓職用球彈性接近，然後放寬好球帶，讓投打更平衡，比賽時間自然大幅縮減。
節奏明快、迅捷的投手戰，有時候比打擊戰更具可看性，好比說上週五樂天桃猿以3:1擊敗統一獅，只花2小時47分就搞定，寫下本季最短時間賽事記錄，就獲外界一致好評。
只是，近年來中職球團很明顯想走打擊聯盟之路，希望多敲全壘打吸引球迷進場，既然方向是如此，就要承擔比賽時間冗長、比賽品質下滑，導致球迷卻步不願進場的風險。今年有限度開放球迷進場，但票房不佳，其實就已是警訊，聯盟和球團不能不嚴肅看待。
全世界職業棒球聯盟和國際賽事，都在苦思如何縮短比賽時間，以吸引更多年輕人進場或打開電視、網路轉播看球，韓職這幾年先後放寬好球帶、大幅降低比賽用球彈性係數，果然投手集體顯著進步，比賽時間減少，唯獨中職反其道而行，與世界棒球潮流脫軌，比賽愈打愈久，也考驗球迷耐性。
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