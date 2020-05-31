中職／索沙8局失1分技壓米蘭達 悍將4:2勝兄弟

富邦悍將隊今天在新莊棒球場對戰中信兄弟隊，索沙先發8局失1分，再次比下兄弟洋投米蘭達，打線全場則敲10安，包括林宥穎本季首轟，終場以4：2勝出，終止兄弟2連勝。

悍將隊打線今天在4局下率先突破米蘭達，首名打者李宗賢一上場就揮出安打，靠高國麟的短打推進上二壘，2出局後高國輝擊出內野安打，李宗賢跑回第1分。

悍將隊洋投索沙則是前4局沒有被擊出安打，開賽起連續抓下13個出局數後，才在第5局被中信兄弟詹子賢擊出首安，6局上因岳東華、王威晨的接連安打失1分，兩隊戰成1：1平手。

米蘭達投到7局下又遇危機，悍將隊高國輝敲出安打後，范國宸補上二壘打送回超前分，申皓瑋接著補上安打形成一、二壘有人，也把米蘭達打退場。

兄弟換上蔡齊哲登板，雖將二壘跑者牽制出局，但接著上場的林宥穎轟出左外野2分砲（本季首轟），助悍將隊拉開4：1領先，且延續團隊連15場開轟。

索沙一路投完8局，用101球，被敲出6支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失1分。第9局悍將隊換上終結者陳鴻文登板，雖失1分，仍替球隊守住勝利。

索沙連續兩場先發對決米蘭達都奪勝投，本季戰績3勝2敗，也獲選此戰單場MVP。米蘭達則是先發6.1局，被擊出7支安打，有2次保送和3次三振，失3分，承擔敗投，開季3連勝後吞下3連敗。