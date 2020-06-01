中職／回台投手奪獎 郭李第一人、鄭凱文雙冠

聯合新聞網 / Hiyan
鄭凱文在2014年加入兄弟後投出11勝3敗、防禦率2.48的優異成績，厲害的是他在去年又再次投出11勝3敗，防禦率2.91也是非常夠水準。 聯合報系資料照片
鄭凱文在2014年加入兄弟後投出11勝3敗、防禦率2.48的優異成績，厲害的是他在去年又再次投出11勝3敗，防禦率2.91也是非常夠水準。 聯合報系資料照片

樂天桃猿隊本土左投王溢正5月30日對統一獅隊先發，主投7局失3分好投帶著2分領先退場，不料陳禹勳8局下登板被潘武雄代打全壘打一棒追平，使得他即將到手的勝投溜掉。不過王溢正目前投出4勝，仍暫居聯盟勝投王，也是本季一片「打高投低」情勢當中少數具有競爭力的本土投手。

王溢正曾經在2010-2013年季中效力於日本職棒橫濱DeNA，但他在日本職棒一軍出賽6場都是擔任先發，戰績0勝4敗、防禦率8.88，相當可惜將近4年時間沒有在日職一軍拿到勝投。2013年王溢正返台加盟中華職棒之後，過去7個球季在Lamigo桃猿隊時期曾在2015年（11勝）、2019年（12勝）兩度達到單季兩位數勝投，今年將挑戰個人新高。挾著樂天桃猿隊的強大攻擊火力，王溢正如果能夠維持開季以來的穩定表現，相當有機會爭取他返台加盟中職以來第一座勝投王，也是第一座個人獎項。

王溢正投球表現相當穩定，目前投出4勝1敗戰績，本季不但有機會超越去年的生涯最多12勝，還很有機會挑戰勝投王。 聯合報系資料照片
王溢正投球表現相當穩定，目前投出4勝1敗戰績，本季不但有機會超越去年的生涯最多12勝，還很有機會挑戰勝投王。 聯合報系資料照片

除了王溢正之外，近年來陸續有不少歷經國外職棒再返國發展的「前旅外選手」，尤其以投手居絕大多數，今年又極可能有郭俊麟、廖任磊、曾仁和等旅外投手投入。細數過去這些喝過洋墨水之後加盟中職，能獲得個人獎項的投手，還有那些人呢？

郭李建夫（2002年救援王）

郭李建夫1999年返台加入和信鯨，首季就拿下15勝7敗、防禦率2.89的好成績。 聯合報系資料照片
郭李建夫1999年返台加入和信鯨，首季就拿下15勝7敗、防禦率2.89的好成績。 聯合報系資料照片

郭李建夫可說是資深旅日前輩，在日本阪神虎隊6年，一軍出賽167場，主要擔任後援，通算戰績27勝31敗、防禦率3.50。

1999年郭李建夫返國第一年就獲得50萬月薪，之後也連續好幾年都是薪資的「中職一哥」。1999年他投出15勝，與和信鯨隊友郝有力（Kevin Henthorne）並列聯盟最多勝，不過因為郭李的防禦率2.89高於郝有力的2.48而失去勝投王獎項。2001年起郭李建夫轉任後援，2002年以16次救援成功，打敗林朝煌、蕭任汶等對手獲得聯盟救援王，也是他在中職5年生涯唯一的一座個人獎。

鄭凱文（2014年勝投王、防禦率王）

鄭凱文在日本5年，一軍出賽33場，通算戰績2勝3敗、防禦率5.16，稍比王溢正來得出色。2013年底鄭凱文以選秀狀元的身分加盟兄弟象，並在易主為中信兄弟隊後，與另一名旅外歸國的投手陳鴻文成為球隊的主力先發。

2014年3月25日鄭凱文初登板對義大犀牛即投出完投勝。球季結束後他以11勝、防禦率2.48的成績拿下聯盟勝投王及防禦率王，並入圍年度MVP。鄭凱文的11勝與賈西亞並列，因他的防禦率2.48比起賈西亞的3.19優秀許多，因此勝出。

雖然鄭凱文勝投數打破2009年興農牛隊日籍投手正田樹的14勝，創史上「最少勝」的勝投王紀錄，不過那一年全聯盟也僅有賈西亞及統一獅隊的廖文揚等3名投手達成10勝，鄭凱文當年的2.48防禦率以這兩年的標準來說更可說是「A+」等級。

陳鴻文（2015年-2016年救援王）

陳鴻文在2015、2016年時都在兄弟隊榮獲救援王頭銜，但去在悍將投出6勝0敗20救援、防禦率1.70更是生涯最佳後援表現。 聯合報系資料照片
陳鴻文在2015、2016年時都在兄弟隊榮獲救援王頭銜，但去在悍將投出6勝0敗20救援、防禦率1.70更是生涯最佳後援表現。 聯合報系資料照片

2013年加入兄弟之後陳鴻文原本以先發為主，2015年起轉任中信兄弟守護神，並穿上了兄弟隊史代表性的17號球衣。這一年他出賽50場比賽，拿下6勝3敗24救援成功、防禦率2.94，輕鬆擊敗統一獅洋投華納、林柏佑、羅嘉仁等人，獲得救援王。隔年雖然減少到15次救援成功，但仍然擊敗陳禹勳，蟬聯救援王。並且成為1994-1995年時報鷹隊郭建成之後，中職史上第二名達成救援王二連霸的本土救援投手。

王耀霖（2017年中繼王）

王耀霖今年在後援表現優異，暫時以6次救援成功居聯盟第一，防禦率2.40也比陳禹勳的7.50優異許多，大有成為球隊新守護神的架式。歷經6年美職經驗之後，王耀霖從2015年起加盟中華職棒，今年之前，2017年是他表現最出色的一個球季，出賽64場僅次於富邦悍將張耿豪，居聯盟第二。王躍霖同時也以19次中繼成功與隊友林柏佑並列第一，但王躍霖3.43防禦率優於林柏佑的4.28而勝出，拿下他在中職第一個投手個人獎項。

鄭凱文 王溢正 陳鴻文

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