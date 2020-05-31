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少棒／桃市4轟擊垮北市 謝國城盃3連霸
謝國城盃全國少棒錦標賽今天落幕，桃園市隊在冠軍戰揮出八支安打，有一半是全壘打，以9：0擊敗台北市隊，完成三連霸。
謝國城盃少棒賽從2012年起，最近九屆賽事都由桃市（含2012、13年桃縣）、北市封王，桃市一共抱回九座冠軍。
這兩支傳統強權近九年第四次在冠軍戰交手，桃市先發投手宋書桓投四局，被揮出三支安打奪勝，吳旻哲後援兩局，只被揮出一支安打、也無失分，兩人聯手投出八次三振。
桃市二局下展開攻勢，胡誠恩、劉任右連轟陽春砲，鄭函皓追加三分砲，一口氣取得五分領先，四局上再以三支安打攻下四分，包括吳旻哲三分砲，北市大勢已去。
台東縣、南投縣隊在季軍戰交手，東縣揮出15支安打，包括四支全壘打（胡品瑜雙響砲），投縣十安也有三轟（松宇軒雙響砲），東縣提前在四局結束以17：5大勝。
宋書桓包辦本屆賽事MVP、打擊獎，吳旻哲打點獎，干易哲奪下教練獎（以上桃市），陳弘恩（東縣）全壘打獎，楊沅蒼（投縣）投手獎。
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