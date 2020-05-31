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玉山盃／宋晟睿想拚中職二刀流 喜歡悍將是因球衣好看

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
桃園市隊外野手宋晟睿，想到中職挑戰二刀流。記者藍宗標／攝影
桃園市隊外野手宋晟睿，想到中職挑戰二刀流。記者藍宗標／攝影

桃園市隊外野手宋晟睿，今天在玉山盃全國青棒錦標賽對台南市之戰，四打數出現三支安打、獲保送一次，只差全壘打就是完全打擊；他已確定報名參加今年中職選秀會，自認年輕、有體力，未來若有機會進職棒，希望嘗試「二刀流」。

宋晟睿本月將從平鎮高中畢業，和隊友林子豪一起報名挑戰中職，他說：「我們有親戚關係，我雖然比較年輕，但輩份上是叔叔。」

宋晟睿在青棒時期身兼投、打任務，最快球速達到153公里，但投球局數最多只到五局；桃市總教練吳柏宏表示，宋晟睿有球速上的優勢，仍會建議他以投手身分挑戰中職選秀。

吳柏宏說：「宋晟睿在大賽都擔任後援投手，但在盃賽有過先發投手經驗，有球速、手也健康，以職棒來講，投手較占優勢。」

宋晟睿也強調，自己比較喜歡投球，心理素質還要加強，升上高三後有壓力，在王貞治盃青棒賽打擊表現不理想，最近修正打擊姿勢後，已經慢慢找回球感。

玉山盃將是宋晟睿青棒生涯最後一項比賽，他說：「不會以參加中職選秀的心態參賽，球隊能夠贏球最重要，每場比賽全力以赴。」

宋晟睿離開高中校門後，有機會展開職棒生涯，最喜歡的職棒隊是富邦悍將，理由很有趣，竟是「球衣比較好看」。

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