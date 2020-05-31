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青棒／李晨薰確定升上國體大 最快明年春季聯賽復出

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
投手李晨薰。 報系資料照
投手李晨薰。 報系資料照

平鎮高中青棒隊王牌投手李晨薰一月在洛杉磯開刀，經過近半年復健，將在本周返台；平鎮教練羅健銘證實，他將升上國立體育大學，明年一月開始練投，最快二、三月就能登板投球。

李晨薰最快球速153公里，去年因為右手韌帶撕裂，年底赴美、今年年初接受韌帶置換手術，復健過程十分順利。

羅健銘表示，李晨薰開刀費用大約5萬美元，體育署、平鎮校方、後援會都有出資，在洛杉磯日常生活開銷也有華僑幫忙，這次赴美真的受到很多人照顧。

李晨薰本月將從平鎮高中畢業，原被看好擁有旅美實力，但因手肘受傷，選擇先上國體大，未來再看有沒有機會；羅健銘表示，他是去年U18世界盃棒球賽冠軍，可以選填志願，決定先到國體大念書，如果一切順利，明甲組成棒春季聯賽應可亮相。

李晨薰本周返台後，依法配合居家檢疫隔離14天 。

李晨薰 平鎮高中 春季聯賽
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