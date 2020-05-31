MLB／復賽仍禁吉祥物 「內餡」納悶為什麼

大聯盟復賽八字還沒一撇，但就算今年賽季得以開打，也確定場邊不會見到吉祥物身影，這讓失業的「內餡」相當納悶，不知是因什麼理由而遭到驅逐。

全球職棒賽事都受到新冠肺炎疫情影響，率先開打的中職在接受球迷進場之前，也先維持了一段時間閉門比賽，不過球隊吉祥物和啦啦隊不在禁令範圍中，他們也在場邊上工，努力維護著熱鬧的氣氛。

大聯盟提出的復賽計畫書卻拒絕仿效，為了簡化球場人口，連吉祥物都成為被擋在門外的對象，也造成「內餡」本季失業，受害者之一的雷蒙（Dave Raymond）出面抱怨，「每一位吉祥物都是必須的存在，因為他們帶來樂趣。」

中職吉祥物為了「應景」，紛紛戴上口罩應援，不過大聯盟卻不考慮如法炮製，外界好奇「內餡」躲在吉祥物的布偶裝下，為什麼還會被視為防疫破口？另一位吉祥物操作員庫多（Jon Cudo）說道，「現在對許多表演者來說是生死攸關的時刻。」

雷蒙提出見解，認爲疫情當下更需要吉祥物帶來歡樂，「當人們正生病、死去，遭遇生活中的災難，就需要找到方法去分散民眾的注意力，去娛樂他們，我懇求球團正視吉祥物的價值，這對大家來說會是安全的娛樂方法，而娛樂會是現在最重要的投資。」