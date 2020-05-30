中職／王威晨不確定創什麼紀錄 先把安打球要回來再說

中信兄弟隊王威晨以28場出賽刷新開季最少場次50安紀錄，直到賽後才確定自己破什麼紀錄，但還好有先把「紀錄球」要回來。

王威晨今天對富邦悍將隊之戰首局首打席、敲出左外野安打，改寫中職開季最少場次50安新猷。這項紀錄原為30場出賽，由彭政閔、林智勝、蔣智賢、張志豪共同保持。

可以突破「恰恰」前輩的紀錄，王威晨說：「感覺很榮幸。」雖改寫場次速度，但目前最少打席（131打席）、最少打數（110打數）達成開季50安的紀錄保持人，依舊是彭政閔。

王威晨表示，先前不清楚是什麼紀錄，看新聞後才知道，雖然有些人對於挑戰紀錄會有壓力，他說：「我卻相反，知道後、就會想去嘗試看看。」

儘管不是很清楚自己究竟創了什麼紀錄，首局敲安後，王威晨還是跟一壘指導教練說：「這個好像是紀錄球。」至少先把球收回。