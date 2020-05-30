中職／萊福力奪本季第2勝 優質先發是自己的目標

中信兄弟隊洋投萊福力拿到歸隊後第二勝，也是一場優質先發，他說：「這個意義（優質）就是給球隊有更大機會去贏球，優質先發是給自己的目標，希望可以一直持續做到。」

今晚是萊福力本季第2場先發，賽前設定球數80到85球，最後投完80球、6局退場，他曾想過繼續投下去，「但畢竟現在還是在賽季前半段，給自己多一點調整空間，之後再慢慢把球數、局數拉長」。

萊福力說：「身為一個先發投手，重要工作不是主宰勝負，而是把比數拉近、盡量壓低比數差距，讓後面投手守成，讓野手打到更大的比分差。」

此戰悍將隊出現4次雙殺，萊福力開玩笑地說：「我是故意讓第一個打者上壘，然後再捉雙殺。」

其實萊福力有著自己的盤算，「只要一壘有跑者，策略就不會是搶三振，而是把球投在刁鑽位置，讓他們打不好形成滾地球」。

這一戰的過程，讓萊福力很開心，「一壘有人時，都有辦法控制在刁鑽位置，而對方剛好也積極出棒，才有了好結果」。