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中職／萊福力感謝詹子賢雙響砲 「不然我就變敗投了」
詹子賢單場雙響砲，中信兄弟隊洋投萊福力說：「要不是他，我就是敗投了。」詹子賢則認為，「一切都是巧合」。
詹子賢之前打第4棒，表現不理想，回到第6棒後找回手感，總教練丘昌榮說：「應該是壓力吧，打得比較綁，第4棒需要很多歷練，特別是心智和抗壓性。」
詹子賢沒想過第4棒壓力是不是比較大，依然認為就是「巧合」，他說：「剛好是低潮期而已。」
面對低潮，詹子賢很感謝丘昌榮和打擊教練，「雖然打不好覺得很煩、聽到更多聲音更煩，但他們不會因為怕我生氣不敢講話，一樣很關心我」。
最近打擊姿勢在作調整，詹子賢也找到順暢的揮棒，生涯對戰伍鐸首度開轟，他還是說：「巧合。」
伍鐸這兩球都不是失投，詹子賢也沒有設定，「只想擊球強勁，沒有想到全壘打這件事，自然而然就出現。」
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