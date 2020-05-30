中職／統一獅三轟逆轉勝 對戰猿隊戰績扳平

統一獅隊今晚靠著林祖傑、潘武雄、林安可三發全壘打，以7：5逆轉，擊敗聯盟戰績最佳的樂天桃猿隊，兩隊對戰戰績為5勝5敗的平局，在台南棒球場1329名球迷面前拿下MVP的林安可說：「上次拿MVP沒有球迷，這次很多人加油，感謝你們。」

桃猿隊首局就靠林立的右外野反方向全壘打先馳得點，五局上藍寅倫二壘安打後，陳晨威補上一支三壘打，將比數拉開到2：0；不過五局下統一獅隊立刻反擊，高國慶安打後，林祖傑敲出2分砲追平，陳傑憲在二壘有人時補上安打，敲回超前分，獅隊以3：2逆轉。

六局上猿隊靠著首名打者郭嚴文敲出二壘安打，廖健富、朱育賢接連安打，先將比賽追平，七局上嚴宏鈞敲出內野安打，並藉著林立保送站上二壘，接下來郭嚴文安打、陳俊秀高飛犧牲打，猿隊反以5：3要回領先。

獅隊在八局下開啟反攻，潘武雄、林安可各一發兩分砲，一口氣將比數逆轉為7：5，潘武雄的全壘打不僅將比數追平，隊史第1萬4000分、1萬4001分打點一起達陣。

兩隊先發投手做白工，猿隊王溢正先發七局失三分，退場後比數被追平，錯過成為本季第一位五勝投手的機會；羅里奇傷癒復出第三戰，六局雖然僅用92球，不過被敲出十支安打，丟掉三分自責分，退場時雙方平手，本季首勝還在尋覓中。