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中職／兄弟詹子賢雙響砲 悍將隊中止3連勝

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
詹子賢擊出雙響砲，幫兄弟隊打回4分。記者季相儒／攝影
詹子賢擊出雙響砲，幫兄弟隊打回4分。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今晚在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，在詹子賢雙響砲、發洋投萊福力優質先發領軍下，以4：3獲勝，悍將隊中止3連勝。

在此戰之前，詹子賢連17場比賽沒有擊出全壘打，今晚2局上在張志豪安打後開轟，4局上則在蘇緯達安打後敲出全壘打，兩發長程砲打回兄弟此戰所有分數，奠定勝基。

詹子賢中職生涯第6次單場擊出兩支以上全壘打、第5次單場雙響，2017年6月20日在新莊棒球場對悍將隊，曾有單場3響砲演出。

兄弟「開路先鋒」王威晨首局首打席擊出安打，出賽28場比賽累積50支安打，寫下最少場次50安新猷，原紀錄為30場50安，由彭政閔（2004年）、林智勝（2011年）、蔣智賢及張志豪（2016年）共同保持。

萊福力在4局下被高國輝轟兩分砲，6局下被胡金龍敲出二壘打、守備失誤、內野滾球再失1分，投完6局退場，被擊出7支安打、失3分，拿到個人本季第2勝。

兄弟隊先發洋投萊福力拿到勝投。記者季相儒／攝影
兄弟隊先發洋投萊福力拿到勝投。記者季相儒／攝影

詹子賢 中信兄弟 富邦悍將
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