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中職／潘武雄轟兩分砲 獅隊1萬4000打點創中職第一
統一獅隊今晚在台南棒球場1329人的見證下，潘武雄在八局下代打轟出的右外野兩分砲，達成隊史第1萬4000分打點的里程碑，連第1萬4001分打點也一起進帳。
統一獅隊打完七局原以3：5落後，不過隊史打點已累積到1萬3999分，八局下面對中繼投手陳禹勳，陳傑憲先敲出二壘安打，潘武雄上場代打，把球轟到右外野，一道漂亮的弧線落在「感謝防疫人員」的大帆布上，一口氣達成並超過里程碑。
獅隊成為中職第一支達成1萬4000分打點的球隊，貢獻最多的打者是現役的高國慶，生涯為獅隊敲出856分打點，潘武雄加今天兩打點，以629分打點排第三，第二名則是653分打點的羅敏卿。
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