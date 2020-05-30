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興華盃／興華社區使用校隊球場 教球技也教愛護場地

聯合新聞網 / 智林體育台提供
興華社區棒球隊使用的新北市大都會球場是二重國中校隊ˋ訓練場地。 賽事特約記者王婉玲／攝影
興華社區棒球隊使用的新北市大都會球場是二重國中校隊ˋ訓練場地。 賽事特約記者王婉玲／攝影

興華社區棒球隊成立近6年，每週六借用二重國中校隊使用的新北市大都會球場練球，與校隊使用同個場地，在社區球隊來說算是「很高級」，帶給小將不同體驗。

興華社區棒球隊自三重興華公園起家，原本在河濱球場練球，後來透過新北市棒委會來借用場地，某次被二重國中棒球社教練陳怡誠看到，心想「這些小朋友在這麼好的球場怎麼亂練？」於是他跳出來協助指導，前領隊決定交棒給他，之後興華社區就開始固定每週六下午在大都會球場活動，目前教練團包含松山工農總教練劉書豪、萬能科大畢業的林書賢、劉哲瑋等人。

興華社區吸引三重、五股、新莊、蘆洲等地區想打球的小朋友加入，領隊、教練陳怡誠指出，除了球技外，球隊很注重小朋友品行，尤其練完球後一定會全隊整理好再交還，「希望小朋友能知道要愛惜、維護場地。」

興華社區主辦興華盃社區少棒邀請賽邁入第二屆，今天(30日)首戰對上光復國小以0：11落敗，接著對戰三峽社區則以6：1拿下勝利，雖無緣晉級4強，但已達到磨練選手目的，劉書豪說，這批選手僅有簡佑安、郭傳恩2名小六生，三、四年級人數較多，希望未來幾年能夠增加比賽經驗，「我們目標是希望打到跟校隊有拚。」

興華社區簡佑安球技有科班水準。 賽事特約記者王婉玲／攝影
興華社區簡佑安球技有科班水準。 賽事特約記者王婉玲／攝影

其中主力投手簡佑安兩戰各投2局表現稱職，劉書豪表示，簡佑安身材不錯，身高在165公分以上，球速、協調性好，最快球速目測約100公里，不會輸科班選手，「對手光復教練也說，他這種條件去大台北地區隨便一支科班球隊都有足夠能力。」

興華社區目前少棒層級約有20多人，青少棒則僅有9人，希望能將規模擴大，陳怡誠表示，今年8月10至14日將會舉辦夏令營，歡迎小朋友來體驗棒球的樂趣。

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