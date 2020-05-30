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中職／首局超越前輩「恰恰」 王威晨寫最速50安紀錄
中信兄弟隊今天出戰富邦悍將隊，王威晨在首局首打擊敲安，本季累積50支安打，改寫彭政閔、蔣智賢的最速50安紀錄。
王威晨今年開季表現穩定，安打持續量產，關鍵在於腳步放慢，「更希望可以保持好的感覺、維持一整季」。
今天比賽首局，王威晨從悍將隊先發投手伍鐸手中敲出安打，以28場比賽累積50安，速度超越前輩「恰恰」。
彭政閔在2004年用30場比賽累積50安，蔣智賢在2016年也有30場50安的紀錄。
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