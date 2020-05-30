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中職／張志豪全壘打雖多 上壘、打擊率才是追求目標
中信兄弟隊張志豪今晚要挑戰連5戰開轟的個人紀錄，但全壘打其實不是他的目標，要確實擊中好球率，「希望提高上壘率和打擊率」。
今年開季前20戰，張志豪只有兩轟，近7戰大進補、有6場比賽開轟，且是連4戰全壘打，今晚有機會追平個人最長連續場次全壘打紀錄。
張志豪近年全壘打產量穩定，他認為跟身體素質有關，有力量的時候，長打、全壘打就會跟著出現，打擊形態的改變，可能會增加全壘打，「更關鍵的是身體狀況」。
全壘打雖不少，但前兩年張志豪的打擊率、上壘率都不理想，主要是打到壞球的比例太高，要提高這兩項數據，得先提高擊中好球的比例。
本季到今天賽前，張志豪擊出8支全壘打，僅落後樂天桃猿隊朱育賢（11轟），打擊率3成71、上壘率4成35，已趨近設定目標。
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